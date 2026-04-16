2026年4月16日（木） MLB レッズ vs ジャイアンツ 試合結果
開催：2026.4.16
会場：グレートアメリカン・ボールパーク
結果：[レッズ] 8 - 3 [ジャイアンツ]
MLBの試合が16日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとジャイアンツが対戦した。
レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。
1回裏、4番 サル・スチュワート 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 3-0 SF、5番 ユジニオ・スアレス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 4-0 SF
2回表、7番 ダニエル・スザック 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 CIN 4-2 SF
2回裏、4番 サル・スチュワート 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 7-2 SF
4回裏、3番 エリー・デラクルス 6球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 CIN 8-2 SF
7回表、8番 エリオト・ラモス 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 CIN 8-3 SF
試合は8対3でレッズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレッズのレット・ラウダーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで0勝3敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-16 10:10:31 更新