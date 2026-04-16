開催：2026.4.16

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 8 - 3 [ジャイアンツ]

MLBの試合が16日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとジャイアンツが対戦した。

レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。

1回裏、4番 サル・スチュワート 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 3-0 SF、5番 ユジニオ・スアレス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 4-0 SF

2回表、7番 ダニエル・スザック 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 CIN 4-2 SF

2回裏、4番 サル・スチュワート 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 7-2 SF

4回裏、3番 エリー・デラクルス 6球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 CIN 8-2 SF

7回表、8番 エリオト・ラモス 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 CIN 8-3 SF

試合は8対3でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのレット・ラウダーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで0勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 10:10:31 更新