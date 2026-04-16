持ち込みは2個まで

国土交通省がモバイルバッテリーの機内持込みに関する新たなルールを発表。2026年4月24日より適用します。

【気をつけて！】これがモバイルバッテリー持ち込みに関する「新ルール」です（画像）

新たな変更点として、機内に持ち込めるモバイルバッテリーは「160Wh以下のものを2個まで」と制限されるほか、機内においては「モバイルバッテリーへの充電」および「モバイルバッテリーから他の電子機器への充電」がいずれも禁止されます。

国土交通省は2025年7月にも、「モバイルバッテリーを座席上の収納棚に収納しないこと」および「機内でモバイルバッテリーから携帯用電子機器へ充電する場合、または機内電源からモバイルバッテリーへ充電する場合は、常に状態が確認できる場所で行うこと」の2点をルール化していました。

これまで機内での充電は、安全確認を前提とした条件付きで認められていましたが、新ルールでは全面的に禁止されることになります。ただし、電子機器への充電には、機内備え付けの電源を使用することは可能です。

近年、航空機内におけるリチウム電池関連の火災は世界的に増加しているため、国際民間航空機関（ICAO）ではリスク管理の必要性について検討が進められています。日本国内においても国土交通省は、ICAOが定める国際基準に基づき、モバイルバッテリーの航空輸送に関する安全基準を策定しています。