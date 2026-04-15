「ママもパパも若いのに4人目!?」40歳・浜田翔子、第4子出産を報告！ 「AIかと疑うくらい美しい家族」
「ママもパパも若いのに4人目!?」40歳・浜田翔子、第4子出産を報告！ 「AIかと疑うくらい美しい家族」
元グラビアアイドルでタレントの浜田翔子さんは4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。第4子を出産したことを報告し、家族写真を公開しました。
【写真】第4子を出産した浜田翔子
「男の子4人すごすぎます！」記事執筆時点の15日現在で40歳の浜田さんは「第4子出産しました」と報告し、3枚の写真を投稿。家族6人での集合ショットや赤ちゃんを抱くショットなどを載せています。また「男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です」と、第4子の性別も紹介。幸せそうな表情が印象的です。
SNS上では「ご出産おめでとうございます！」「産後でこの可愛さ 信じられない…」「なんやこの美形一家は…」「AIかと疑うくらい美しい家族」「ママもパパも若いのに4人目!?」「男の子4人すごすぎます！」「こんなに子沢山になってたんだ」などの声が寄せられました。
動画でも出産を報告また、浜田さんは同日、夫でYouTuberのカブキンさんとのYouTubeチャンネル「カブしょこ新婚夫婦」の投稿を更新。『【第四子誕生】家族が増えました！』と題した動画でも、出産を報告しました。その中で、出産日は2日だったことなどを明かしています。詳しくは、動画を視聴してみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
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