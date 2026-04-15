今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある黒猫ちゃんの様子。パパさんのことが好きな猫ちゃんは、あるところも踏んでしまったそうです。その場所とは…。投稿はThreadsにて、6.3万回以上表示。いいね数は1万件を超えていました。

【写真：よく『猫に踏まれる夫』→今回踏まれていた場所が……笑ってしまう瞬間】

先日ネコに足を踏まれていた夫ですが、目も潰されてます

今回、Threadsに投稿したのは「Mayu」さん。登場したのは、黒猫のじじちゃんです。

投稿主さんによると、パパさんはよく猫ちゃんに踏まれることが多いとのこと。以前もキジトラ猫の楓太ちゃんに足を思い切り踏まれていたそうです。

そして今回、今度はじじちゃんにある場所を踏まれたのだとか。それはなんと「目」。ふみっという感じでパパさんの目の近くにじじちゃんの肉球が！ちょっぴりケガなどが心配ですが、これは猫好きにとってはご褒美かもしれませんね。でも、よい子の猫好きさんはマネしないように。

じじちゃんに踏まれたパパさんの投稿が話題に

じじちゃんに目を潰されたパパさん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「目が！！目がアアアアアアア」「えっ羨ましい」「絵面が最強すぎる‪‪‪w‪猫さんのお手手‪‪‪w」などの声が多く寄せられていました。

羨ましいとの声もチラホラ。やはり猫好きにとってはご褒美なのかもしれません。

Threadsアカウント「Mayu」では、猫のじじちゃんと楓太ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常風景は見ているだけで眼福です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Mayu」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。