お笑いコンビ「家族チャーハン」が14日、それぞれのXでコンビの解散を発表しました。

【映像】コンビ解散を発表した「家族チャーハン」

今年2月に体調不良のため、休養を報告していた大石さん（33）は「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」とまずは謝罪。

続けて、今月19日に東京・神保町よしもと漫才劇場で行われる同期ライブへの出演をもって、コンビを解散することを報告するとともに、「休養から復帰し芸人活動を再開させていただきます」と伝え、「話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末の決断です」と説明。「僕一人の力では到底立つことができなかった舞台に何度も連れて行ってくれた江頭と、家族チャーハンというコンビを支えてくださった皆様に、心から感謝しています」と記しました。

江頭さん（35）もXを更新し、「理由は大きく言えば方向性の違いということになるかと思います」とし、「大石にも本当に感謝しています。皆様のおかげで、自分には不釣り合いなほど夢のような経験をたくさんさせていただきました。本当に本当に、ありがとうございます。このご恩は一生忘れません」と感謝の言葉をつづりました。

「二人とも芸人は続けますので、勝手ながら、今後も大石ともども応援していただければと思います」と呼び掛けました。

コンビは2023年1月に結成。24年には「M-1グランプリ2024」で準決勝に進出し、今年1月は「第十一回上方漫才協会大賞」の新人賞を受賞していました。（『ABEMA NEWS』より）