4月14日、タレントの木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。妻・工藤静香の誕生日を祝う投稿をあげたが、添えた写真が話題となっている。

木村は、《happy birthday》とコメントを綴り、ストーリーズを投稿。添えられたのは、工藤の幼少期の写真だった。

「写真には、白いブラウスにサロペットのついたボトムをはいた幼い頃の工藤さんが写っていました。髪は一つにまとめ、歯が抜けているあどけない笑顔を見せています。こうした幼少期のショットはかなり珍しく、レアな姿といえますね」（芸能プロ関係者）

“激レア” ショットを添えて、妻の誕生日を祝った木村。そんな仲睦まじい関係性が滲み出る様子に、X上では絶賛する声が並んだ。

《キムタクが工藤静香の子供のころの写真載せて、誕生日お祝いしてるのめっちゃいい》

《仲良くて何よりです》

さらに2人の娘であるフルート奏者のCocomiと、モデルで女優のKoki,も、木村同様、Instagramにお祝いのメッセージを投稿した。

「長女のCocomiさんは、《今日はギャルの誕生日です!! いつもてんちー》とフランクにメッセージを綴りました。同時に、Cocomiさんが幼い頃に絵を描いている工藤さんの姿を撮影したショットを公開。自身も白目を剥いたおふざけ姿を披露しました。

さらにKoki,さんも、工藤さん、愛犬とともに撮影した3ショットを披露。《Happy birthday to the best mum in the world》とメッセージを添え、家族総出でお誕生日を祝っていました」（前出・芸能プロ関係者）

そんな娘たちの投稿に、工藤もいいねするなど仲のよい家族像を見せた。2000年12月に結婚した木村と工藤。すでに結婚26年目を迎えているが、ここ数年は家族との良好な関係性をさらけ出すことが増えてきたと、前出・芸能プロ関係者は続ける。

「結婚当時、すでにSMAPとしてトップアイドルだった木村さん。2000年11月のライブ終了後に妊娠4カ月の “授かり婚” であることを緊急会見するなどして騒然としました。ファンから猛反発が生まれたこともあり、それ以降、家族についてはほとんど語ってきませんでした。

しかし、2018年5月にKokiさんが15歳でモデル活動を始めるなど、家族の芸能活動も活発化。さらに2023年には、旧ジャニーズ事務所が新会社『STARTO ENTERTAINMENT』と形を変え、私生活をオープンにしやすくなっているのでしょう。

木村さんの “父親” としてのブランディングには親近感もあり、新たな芸能活動への勢いになっていることは確かです。当時のバッシングを知るファンからすれば、まさに隔世の感があるでしょうね」

家族の仲のよさが、息の長い芸能活動を支えている。