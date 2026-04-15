ラスベガスで開脚ストレッチ！ 原英莉花の自由すぎるオフショットに反響「さすがです」「すごーい柔軟」
原英莉花が自身のインスタグラムを更新。ラスベガスでの様子と現在のコンディションを公開した。
【写真】大開脚からの、ぴちぴちレギンスショット写真も（全8枚）
投稿では「毎日楽しいなー」と現地での充実ぶりを明かし、「ベガスの街でストレッチしちゃった笑」とコメント。実際に、街の通りで両足を大きく開いてストレッチする姿やネオンに彩られた街並みを背にしたショットも披露され、解放感な雰囲気の中で体をほぐす様子が印象的だ。さらに「ゴルフはミスショットしかしてないの？ってくらいミスの動画しかなくてびっくり笑」と苦笑しつつ、「試行錯誤、良くなってる気はしてるんだけど」とプレー面についても率直な思いを吐露。投稿にはゴルフ場でのスイング動画が複数アップされており、ショットを確認しながら調整を重ねている様子がうかがえる。そのほか、ゴルフボールを二つずつ縦に重ねて雪だるまのように並べた中で、芝の上に座り込むリラックスしたショットも公開され、最後は「また次週からがんばりまぁす」と前向きに締めくくり、新たな一戦へ気持ちを切り替えていた。この投稿にファンからは「ベガスでストレッチとは、さすがです」「とにかく、カッコいいです」「すごーい柔軟」といった声が寄せられ、自然体で過ごす姿としなやかな身体能力に注目が集まっている。次戦は16日開幕の「JMイーグルLA選手権」に出場予定で、調整を重ねる中でつかみつつある感覚を実戦でどう発揮するのかプレーにも期待が集まりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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