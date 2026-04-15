Peach Aviation株式会社は4月15日（水）、ソウル（金浦）線の就航1周年を記念したセールを12時00分から開始した。国際線だけでなく、国内線も割引の対象。

セール期間中の運賃の例を挙げると、東京（成田）～札幌（新千歳）が2,990円から、東京（成田）～沖縄（那覇）が5,790円から。大阪（関西）発を見ると、沖縄（那覇）行きが4,490円から、石垣行きが5,990円からとなっている。

国際線も対象となっており、東京（羽田）～台北（桃園）が1万2,990円から、東京（羽田）～上海（浦東）が1万5,990円から。

1周年を迎えた大阪（関西）～ソウル（金浦）の場合、火・水・木曜日が2,990円からと格安で提供されている。

販売期間

2026年04月15日（水）12時00分～4月19日（日）23時59分

搭乗期間

2026年5月3日（日）～10月24日（土）

セール告知ページ

https://www.flypeach.com/um/specials/sale/sale