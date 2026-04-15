今日15日は低気圧や前線の影響で、東北や関東〜九州では気圧の変化が激しくなる所があるでしょう。特に九州は影響度が大きくなる見込みです。頭痛やめまいなど体調に変化が出やすい方はお気をつけください。

今日15日は低気圧や前線が接近 気圧低下の傾向

今日15日は前線や低気圧が本州の南岸を東よりに進む見込みです。この影響で各地とも気圧の変化が大きくなるでしょう。



東北〜四国にかけてはこれから低気圧が接近するため、気圧が下がる傾向です。影響度は「中」レベルの所が多く、午後は気圧が大きく下がる所もありそうです。頭痛などの症状は気圧が下がる時に出やすいので注意が必要です。





九州は特に気圧の変化が激しくなるでしょう。低気圧が次第に離れるため、この後は気圧が少しずつ上昇し、夜は急激に上がる見込みです。影響度は「大」となっています。

北〜東日本は明日16日と週明け20日頃に影響度「大」

この先の気圧予報を見ると、明日16日は低気圧が遠ざかるため、北〜東日本を中心に気圧が急上昇するでしょう。次に低気圧の影響を受けるのは週明けの20日(月)頃で、関東から北で急降下する予想となっています。



気圧変化によって体調に影響が出やすい方は、こまめに天気予報や気圧予報をチェックして、変化の激しい日を早い段階で把握しておくとよさそうです。

その症状 気圧変化が原因かも

気圧変化による症状には、次のようなものがあります。

・頭痛やめまい、低血圧

・関節痛、首や肩のこり

・全身倦怠感

・気持ちが不安定になる



症状改善の対策として、耳のマッサージや首や肩のストレッチなどがあります。簡単にできるので試してみてください。入浴の際に38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に10分〜15分ほど首までつかることも効果的です。また、少しでもスケジュールに余裕を持つなど、体に負担をかけないことも大切です。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生