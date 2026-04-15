アップルが開発しているスマートグラスは、プライバシーを重視した設計になる可能性が浮上しました。

ブルームバーグによれば、アップルのスマートメガネは「iPhone」と連携して動作するとのこと。本体にディスプレイは搭載せず、写真や動画の撮影、「Siri」による音声操作、通知、メディア再生などができるといわれています。

アップルのスマートグラスは隠し撮り対策として、カメラモジュールに直接統合された照明システムを採用するようです。そして、視認性の高い光で録画状態を周囲に明確に示すことで、盗撮を防ぎます。

このようにプライバシーに配慮した設計は、スマートグラスだけでなく、「Apple Intelligence」を搭載した「AirPods」など、アップルのさまざまなウェアラブル製品に取り入れられます。

そこからは、AIを搭載したデバイスを日常生活に違和感なく溶け込ませるエコシステムを構築することが、アップルの目標として浮かび上がってきます。

アップルのスマートグラスは2020年代後半の登場が予測されています。ウェアラブル機器のプライバシーという問題に同社がどう取り組むのか、今後の動向から目が離せません。

Source: ブルームバーグ via Digital Trends

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