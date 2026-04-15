100均姉妹店がタカラトミーとまさかのコラボ♡お洒落×実用的なミニキャリーケース

ダイソーの姉妹店である「THREEPPY」。なんとそんなスリーピーが、タカラトミーの「リカちゃん」と初コラボです！パリを楽しむリカちゃんがテーマで、大人可愛いアイテムがたくさん。今回はその中から、普段使いしやすいエコバッグをご紹介します。子どもの頃を思い出す、ノスタルジックなアイテムですよ♪

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商品情報

商品名：チャーム付エコバッグ、キャリーケース風、PK（リカちゃん）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：45×57cm

販売ショップ：THREEPPY（スリーピー）

JANコード：4550480974620

リカちゃん×THREEPPY！初コラボの可愛いアイテムをチェック

ダイソーの姉妹店「THREEPPY」と、あのリカちゃんが初のコラボレーション！リカちゃんと巡る、やさしいパリをテーマに、リカちゃんがパリを楽しむ様子がデザインされたスペシャルコレクションが登場です。

今回はそのコレクションの中から『チャーム付エコバッグ、キャリーケース風、PK（リカちゃん）』をご紹介！リカちゃんが持っているようなキャリーケースを再現したデザインがたまりません。

小さな持ち手や金具など、昔懐かしいおもちゃをそのまま大きくしたようなかわいらしさが特徴です。

可愛いだけじゃない！実用性も◎なエコバッグ

ファスナーを開けると、中にはエコバッグが！

エコバッグには、パリの美術館で絵を楽しむリカちゃんがプリントされています。

淡いピンク色と、リカちゃんの赤いベレー帽、そしておしゃれなロゴなどがアクセントになっていて、大人可愛いデザインです。

サイズ感としては日々のちょっとしたお買い物や、雑貨や日用品を買ったときのサブバッグとしておすすめの大きさ。

持ち手は幅広設計で手に食い込みにくいですが、肩掛けするにはやや短い作りです。

生地が薄いので、細く畳んでくるくるっと丸めるだけで、簡単にケースへと戻すことができます。

またケースには金具がついているので、バッグチャームのようにして持ち運ぶこともできます。実用性はもちろん、リカちゃん世代の心をくすぐるような、ノスタルジックなデザインがたまらないアイテムです。

今回はTHREEPPYで購入した『チャーム付エコバッグ、キャリーケース風、PK（リカちゃん）』をご紹介しました。

このほかにもかわいいコラボ商品がたくさん並んでいるので、リカちゃんファンはぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。