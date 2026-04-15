「最悪クラス」と評される佐々木朗希の“生命線”　怪物の“象徴”だった剛速球の力負けを裏付ける「.714」の意味

なかなか周囲も、そして自らも納得のいく投球ができない佐々木。その内容にOBからもシビアな意見が飛んでいる(C)Getty Images

キャリアを支えてきたボールが機能しない由々しき事態

こんなにもうまくいかないものなのか――。試行錯誤を重ねる佐々木朗希の現状に“逆風”は強まるばかりだ。

開幕3登板目となった現地時間4月12日に行われたレンジャーズ戦も昨年から抱える“課題”に苦しんだ。佐々木が降板する4回までに放った94球のうちストライクは53球。パーセンテージも全体56％にとどまり、自己ワーストタイとなる5四球を献上。失点数は「2」と最小限に留めたが、球数がかさんだ結果、早期降板を余儀なくされた。

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これで今季3登板（13.0回）での主な投球成績を見る限り、お世辞にも「好調」とは言い難い。奪三振率10.38のハイアベレージを叩き出しているのは球威の表れと言えるが、一方で防御率6.23、WHIP1.85、被打率.269、被長打率.500、被OPS.887、与四球率6.92とほとんどのスタッツが「悪化」と評価される水準にある。いずれの数字は佐々木がマウンド上で独り相撲を繰り返している証左とも言えよう。

プロ入り以来、規定投球回に達した経験がない佐々木。とはいえ、ロッテ時代にNPBを席巻した支配的な投球がここまで狂ってしまうとは、はたして誰が予想しただろうか。

ではなぜ、佐々木はここまで噛み合わないのか。一つの要因として考えられるのは、 “真っすぐの質”。これまで大船渡高校時代から彼のキャリアを支えてきた、いわば「投球の生命線」と言えるボールがことごとく機能していない点は由々しき事態と言える。

球速自体はドジャース移籍1年目よりも増している。今季ここまでの平均球速は97.1マイル（約156.2キロ）と、右肩のインピンジメント症候群によって中長期の離脱期間もあった昨季よりも約1マイル（約1.6キロ）も速い。だが、投球全体の41％（262球中108球）を占める佐々木の4シームは、被打率.381、被長打率.714、被OPS1.250と明らかな力負けをしているのだ。

課題である制球難からカウントを悪くし、ストライクを狙いに行った真っすぐを痛打される――。真っすぐという拠り所を失い、投球リズムを乱す悪循環に陥る佐々木の現状では、やはり勝負にはならない。「伝家の宝刀」とされるスプリットを活かす意味でも、真っすぐが機能しなければ、やはり復活の道のりは険しいと言わざるを得ない。