世界を目指す小学生の熱戦！ ハイセンスジャパン「ハイセンスカップ U12」

記事ポイント 川崎フロンターレU-12が「ハイセンスカップ U12」を制し、4戦15得点1失点で優勝します。柿谷曜一朗氏が選ぶ大会MVPには、山口堂真選手と福原暖太選手の2選手が選ばれます。「ハイセンスカップ U12」は、川崎の子どもたちが高いレベルの試合と特別な体験に触れられる大会です。 川崎フロンターレU-12が「ハイセンスカップ U12」を制し、4戦15得点1失点で優勝します。柿谷曜一朗氏が選ぶ大会MVPには、山口堂真選手と福原暖太選手の2選手が選ばれます。「ハイセンスカップ U12」は、川崎の子どもたちが高いレベルの試合と特別な体験に触れられる大会です。

ハイセンスジャパンが主催する「ハイセンスカップ U12」が、富士通スタジアム川崎で開催されます。

川崎フロンターレU-12は決勝で東住吉SCを破り、実力の高さを示して優勝を飾っています。

柿谷曜一朗氏が選ぶ大会MVPには2選手が選ばれ、FIFAワールドカップ2026(TM)観戦ツアー招待の特典も贈られます。

ハイセンスジャパン「ハイセンスカップ U12」

開催日：4月2日会場：富士通スタジアム川崎主催：ハイセンスジャパン株式会社参加数：12チーム対象：小学校6年生以下

「ハイセンスカップ U12」は、川崎市のサッカー環境の発展と次世代を担う子どもたちの健全な育成を目指す地域スポーツイベントです。

川崎市を拠点とする11チームに加えて、招待枠のコンサドーレ札幌U-12も参加し、見応えのある試合が展開されます。

参加チーム「川崎開催の12チーム対戦」

参加チーム：川崎フロンターレU-12、FCパーシモン、東住吉SC、川中島FCなど全12チーム方式：3チームずつ4グループの予選リーグ後、各組1位で決勝トーナメントを実施招待チーム：コンサドーレ札幌U-12

各チームは予選リーグから高い技術を見せ、決勝トーナメント進出をかけた真剣勝負で会場を盛り上げます。

川崎フロンターレU-12は予選2試合で12得点0失点を記録し、強さを印象づけています。

柿谷曜一朗氏・ウンパルンパ氏「会場を盛り上げた特別ゲスト」

参加者：柿谷曜一朗氏、ウンパルンパ氏連携企画：Hisense YOICHIRO DREAM PROJECT特典：大会MVP選手にFIFAワールドカップ2026(TM)観戦ツアー招待

柿谷曜一朗氏とウンパルンパ氏は試合観戦に加え、子どもたちへのエールや質問コーナーでも会場を盛り上げます。

大会は技術向上だけでなく、挑戦の機会や将来への夢を広げる場としても用意されています。

川崎フロンターレU-12「決勝トーナメント優勝」

優勝：川崎フロンターレU-12準優勝：東住吉SC第3位：FCパーシモン第4位：川中島FC決勝スコア：川崎フロンターレU-12 2-0 東住吉SC大会通算成績：4戦15得点1失点

川崎フロンターレU-12は準決勝でFCパーシモンとのPK戦を制し、決勝では東住吉SCを2-0で下します。

福原暖太選手の得点に絡むプレーと山口堂真選手を中心とした守備がかみ合い、最後まで安定した強さを見せています。

山口堂真選手・福原暖太選手「大会MVPと特別招待」

大会MVP：山口堂真選手、福原暖太選手所属：川崎フロンターレU-12選考者：柿谷曜一朗氏特典：FIFAワールドカップ2026(TM)観戦ツアー招待

山口堂真選手と福原暖太選手は、柿谷曜一朗氏が実際のプレーを見て選んだ大会MVPに輝きます。

世界大会の観戦機会は、将来を目指す子どもたちにとって大きな刺激になりそうです。

会場企画「大画面テレビをかけた対決」

実施内容：柿谷曜一朗氏とウンパルンパ氏による対決企画賞品：Hisense大画面テレビ会場演出：子どもたちの質問コーナーも実施

対決企画や質問コーナーは、試合以外でも子どもたちが憧れの存在に近づける時間になります。

サッカーの楽しさを体感しながら学べる構成は、参加者にとって特別な思い出につながります。

「ハイセンスカップ U12」は、試合の勝敗だけでなく、挑戦する楽しさや将来の目標を実感できる大会です。

地元開催でハイレベルな試合を見られる点は、サッカーに取り組む子どもたちや家族にとってうれしい魅力です。

世界大会観戦につながる特典や、元日本代表との交流も、この大会ならではの価値といえます。

ハイセンスジャパンが開催した「ハイセンスカップ U12」の紹介でした。

よくある質問

Q. ハイセンスカップ U12はどんな大会ですか？

A. ハイセンスジャパンが主催する小学校6年生以下向けのサッカー大会で、川崎市のサッカー環境の発展と子どもたちの健全な育成を目的に開催されています。

Q. 今回優勝したチームはどこですか？

A. 川崎フロンターレU-12が優勝し、決勝では東住吉SCを2-0で破ります。

Q. 大会MVPにはどんな特典がありますか？

A. 柿谷曜一朗氏が選ぶ大会MVPには、FIFAワールドカップ2026(TM)観戦ツアーへの招待特典が贈られます。

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