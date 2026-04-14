お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。アンチコメントへの独特な対処法を明かした。

この日はアイドルグループ「Travis Japan」松倉海斗と吉澤閑也、とともにゲスト出演。SNSについて話が及ぶ中、新山は「僕もエゴサーチしまくるんで、基本は」と告白。「“さや香”でもしますし、“新山”でもしますし」とした。

アンチのコメントも「多い」といい、「めっちゃ多いんで、僕はそれをスクショして、ホーム画面に設定してます」と明かした。

これには、MEGUMIは「えー！やめてよ！何のために！？」と驚き。

新山は「ロック画面とかにするんですよ」とサラリ。理由は「ムカつくから」だといい、「それで、ムカついて“頑張ろう”ってなる」と説明した。

「だから結構リストがあって」と続けると、MEGUMIは「さらっと聞きましたけど、リスト？」と確認。新山は「このスクショのムカつくやつを撮って、アルバムというかファイルみたいなところに入れといて。ちょっと結果出せたらムカつかんようになるんですよ。“こいつはもう消化できたな”みたいな。そうなったら、また違うやつをセットして、みたいな」とした。

これに、MEGUMIは「その携帯怖っ！」「奮い立たせ方がなんかちょっとダーク」と驚くばかりだった。