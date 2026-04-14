14日午前9時30分ごろ、新発田市黒岩の七葉小学校の向かいにある住宅で火事があり、敷地内にある2棟が全焼しました。焼け跡から1人の身元不明の遺体が見つかりました。現在、この家に住む90代の男性と連絡が取れていません。



警察と消防によりますと、近くを通りかかった近隣女性から「家から煙が見える」と119通報がありました。消防車6台や救急車など、あわせて10台が出動し消火活動にあたり、火は午前11時40分に鎮火しました。



この火事で、木造一部2階建ての母屋と敷地内ある車庫の合わせて2棟が全焼、焼け跡から1人の身元不明の遺体が見つかりました。現在、この家に一人暮らしの90代男性と連絡が取れていません。



警察と消防が、死亡した男性の身元確認や出火原因などを調べています。