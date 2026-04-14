【きょうから】すき家が新作牛丼を発売 石原さとみ「シャキシャキ」「ワシワシ」ビジュアル
牛丼チェーン「すき家」は、きょう14日から『シャキうま塩野菜牛丼』の販売を開始し、石原さとみの新ビジュアルを公開した。
【写真】すき家『おんたまシャキうま塩野菜牛丼』
『シャキうま塩野菜牛丼』は、ごはんが進む味わいの牛肉とおかずを一杯の丼で楽しめる、すき家の新提案“あいもり”牛丼となる。牛肉とおかずをごはんの上に別々に盛り付けることで、一杯で何度も楽しめる商品に仕上げた。
ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品。彩り豊かな野菜には、シャキシャキ食感のキャベツをはじめ、ニンジンやニラを使用。キクラゲも合わせることで、コリコリとした食感をプラスした。ごま油やブラックペッパーの香りが食欲をそそる特製うま塩ダレを和えた野菜は、“シャキうま”な味わい。さらに牛肉と一緒にほおばれば、口の中でそれぞれの旨みが絶妙に調和。「食べ応え抜群で、ワシワシ食べられる“シャキうま”な牛丼をお楽しみください」と呼びかける。
まろやかな味わいのおんたまがシャキうまな野菜と相性抜群の『おんたまシャキうま塩野菜牛丼』も同時に販売する。
石原の新ビジュアルは「シャキシャキ」「ワシワシ」「ウマウマ」な表情が描かれたものとなった。
■シャキうま塩野菜牛丼
並盛 680円
ごはん大盛 730円
特盛 930円
■おんたまシャキうま塩野菜牛丼
並盛 790円
ごはん大盛 840円
特盛 1040円
【写真】すき家『おんたまシャキうま塩野菜牛丼』
『シャキうま塩野菜牛丼』は、ごはんが進む味わいの牛肉とおかずを一杯の丼で楽しめる、すき家の新提案“あいもり”牛丼となる。牛肉とおかずをごはんの上に別々に盛り付けることで、一杯で何度も楽しめる商品に仕上げた。
ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品。彩り豊かな野菜には、シャキシャキ食感のキャベツをはじめ、ニンジンやニラを使用。キクラゲも合わせることで、コリコリとした食感をプラスした。ごま油やブラックペッパーの香りが食欲をそそる特製うま塩ダレを和えた野菜は、“シャキうま”な味わい。さらに牛肉と一緒にほおばれば、口の中でそれぞれの旨みが絶妙に調和。「食べ応え抜群で、ワシワシ食べられる“シャキうま”な牛丼をお楽しみください」と呼びかける。
まろやかな味わいのおんたまがシャキうまな野菜と相性抜群の『おんたまシャキうま塩野菜牛丼』も同時に販売する。
石原の新ビジュアルは「シャキシャキ」「ワシワシ」「ウマウマ」な表情が描かれたものとなった。
■シャキうま塩野菜牛丼
並盛 680円
ごはん大盛 730円
特盛 930円
■おんたまシャキうま塩野菜牛丼
並盛 790円
ごはん大盛 840円
特盛 1040円