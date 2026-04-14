タレント・俳優で画家の片岡鶴太郎さんが14日、自身のインスタグラムで「なりすましメール」への注意喚起を行いました。

【写真を見る】【 片岡鶴太郎 】「一切関係ございません」なりすましメールに注意喚起 「十分ご注意いただきますようお願いいたします」





片岡さんは、ストーリーズで【注意喚起】と書き出すと、「現在、片岡鶴太郎関係者およびお取引先様に対し 片岡鶴太郎の名前を騙った不審なメール（なりすましメール）が送信されているとの情報が寄せられております。」と、状況を説明。続けて「これらのメールは、本人および弊社とは一切関係ございません。万が一、不審なメールを受け取られた場合は、記載されているURLのクリックや返信、情報提供等は行わず、十分ご注意いただきますようお願いいたします。」と、呼びかけました。









著名人や関係者を騙る詐欺の手口については、今月7日に歌手のGACKTさんも注意喚起。自身の被害を報告したほか「今後は他の著名人や経済人の名前を語る 同様の手口が広がる可能性もある」と、警鐘を鳴らしていました。



【担当：芸能情報ステーション】