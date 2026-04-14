新NISAを始めるなら知っておきたい楽天証券アプリの使い方！「とにかくほったらかし」で済む設定術
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BANK ACADEMY / バンクアカデミーが「【有料級】楽天証券アプリで新NISAの買い方を総まとめ！つみたて投資枠の積立注文・成長投資枠のスポット注文も画面付きで解説」を公開した。楽天証券のスマートフォンアプリ「iGrow」を活用し、新NISAでの具体的な買い方や設定手順を実演。投資初心者でも迷わず設定を完了し、手軽に資産運用をスタートできる方法を提示した。
動画の冒頭では、新NISAの概要と始め方の5ステップを紹介。投資銘柄は全世界株式（オルカン）やS&P500の投資信託を選び、運用を開始した後は「とにかくほったらかし」にすることが重要だと語った。
続いて、資産づくりアプリ「iGrow」を使ったつみたて投資枠の注文手順を解説した。「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を例に挙げ、引き落とし方法としてポイントが貯まる「楽天カードクレジット決済」を推奨。また、オルカンなどはそもそも配当が出ないため、分配金コースは「再投資型」を選ぶよう助言している。このクレカ積立について「一度設定すれば放置でいいので楽」と、そのメリットを強調した。
さらに、成長投資枠を利用したスポット投資の手順にも言及。購入画面で「NISA成長投資枠」を選択し、一括で投資を行う流れを示した。現金決済の際、買付可能額が足りない場合は、楽天銀行との連携サービスである「マネーブリッジ」やリアルタイム入金を活用するとスムーズに取引できるという。
終盤では、投資信託だけでなく個別株の購入方法も説明。「iGrow」アプリのメニューからスマートフォンサイトへ遷移し、国内株式や米国株式を注文する操作手順を実演した。国内株式の取引では「ゼロコース」を選ぶことで手数料が無料になる点や、米国株の購入時に「ドルに換える手間が無いので楽」という理由から円貨決済を選択するコツを挙げている。
アプリの操作画面に沿った具体的な解説は、これから新NISAを始めたいと考える人にとって、実践のハードルを大きく下げるものである。初期設定を確実に行うことで、日々の相場変動に惑わされることなく、着実な資産形成に向けた第一歩を踏み出せるだろう。
動画の冒頭では、新NISAの概要と始め方の5ステップを紹介。投資銘柄は全世界株式（オルカン）やS&P500の投資信託を選び、運用を開始した後は「とにかくほったらかし」にすることが重要だと語った。
続いて、資産づくりアプリ「iGrow」を使ったつみたて投資枠の注文手順を解説した。「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を例に挙げ、引き落とし方法としてポイントが貯まる「楽天カードクレジット決済」を推奨。また、オルカンなどはそもそも配当が出ないため、分配金コースは「再投資型」を選ぶよう助言している。このクレカ積立について「一度設定すれば放置でいいので楽」と、そのメリットを強調した。
さらに、成長投資枠を利用したスポット投資の手順にも言及。購入画面で「NISA成長投資枠」を選択し、一括で投資を行う流れを示した。現金決済の際、買付可能額が足りない場合は、楽天銀行との連携サービスである「マネーブリッジ」やリアルタイム入金を活用するとスムーズに取引できるという。
終盤では、投資信託だけでなく個別株の購入方法も説明。「iGrow」アプリのメニューからスマートフォンサイトへ遷移し、国内株式や米国株式を注文する操作手順を実演した。国内株式の取引では「ゼロコース」を選ぶことで手数料が無料になる点や、米国株の購入時に「ドルに換える手間が無いので楽」という理由から円貨決済を選択するコツを挙げている。
アプリの操作画面に沿った具体的な解説は、これから新NISAを始めたいと考える人にとって、実践のハードルを大きく下げるものである。初期設定を確実に行うことで、日々の相場変動に惑わされることなく、着実な資産形成に向けた第一歩を踏み出せるだろう。
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