熊田曜子、美ボディ全開チューブトップ×レギンス姿に熱視線「妖艶さに目が釘付け」「腹筋とくびれが綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの熊田曜子が4月13日、自身のInstagramを更新。チューブトップにレギンス姿の撮影動画を公開した。
【写真】43歳美人タレント「異次元のスタイル」セクシーな大胆肌見せショット
熊田は、自身の掲載されている雑誌「Scale Aviation」（スケールアヴィエーション編集部）の発売を告知。パープルの光沢のある生地のチューブトップとレギンス姿でバーカウンターの上に寝そべったり、階段で様々なポーズを取ったりしている撮影風景を公開し、引き締まった美しいスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「妖艶さに目が釘付け」「セクシーすぎる」「異次元のスタイル」「ポーズがかっこいい」「腹筋とくびれが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆熊田曜子、美スタイル際立つチューブトップ×レギンス衣装の撮影風景公開
熊田は、自身の掲載されている雑誌「Scale Aviation」（スケールアヴィエーション編集部）の発売を告知。パープルの光沢のある生地のチューブトップとレギンス姿でバーカウンターの上に寝そべったり、階段で様々なポーズを取ったりしている撮影風景を公開し、引き締まった美しいスタイルを見せている。
◆熊田曜子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「妖艶さに目が釘付け」「セクシーすぎる」「異次元のスタイル」「ポーズがかっこいい」「腹筋とくびれが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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