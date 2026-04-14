「その間お金発生しない」Uber Eats配達員がタワマンへの本音を暴露
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デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「【タワマン住民の方へ】Uber Eatsは"このような仕組み"なので届かなくても文句を言わないでください」を公開した。動画では、Uber Eatsの配達員が直面している現状と、タワーマンションへの配達が敬遠される切実な理由について解説している。
レクター氏はまず、一般の視聴者に向けてUber Eats配達員の現状をおさらいとして紹介。その中で最大のトピックとして挙げたのが、「配達調整金」が2025年12月16日に廃止になったことだ。
動画の解説によると、配達調整金とは、AIが算出した推定の配達時間よりも実際の配達時間が長くかかってしまった場合に、配達員に支払われていた追加報酬のこと。例えば「20分で500円」という案件が実際には30分かかってしまった場合、これまでは500円にプラスして料金がもらえていたという。しかし、この制度が廃止になったことで、配達員の労働環境に大きな変化が生じた。
レクター氏はこの仕組みの変更がもたらす影響について、「タワーマンションとかそういうお届け先っていうのは、余計に配達員にとっては損するんですよね。ただ単に時間がかかるだけだから」と指摘する。レクター氏が稼働する武蔵小杉のタワーマンションの場合、エントランスを入ってから配達を終え、再び外に戻ってくるまでに10分から15分ほど平気でかかってしまうのが現実だという。
また、現在は配達回数をこなすと貰えるインセンティブ報酬が強化傾向にあるとも発言。時間がかかるタワーマンションがより敬遠される環境となっているようだ。
タワーマンションは時間がかかるだけで報酬に反映されないため、「やっぱ案件としてはかなりハズレという感じがしてしまいますよね」と本音を吐露した。システム変更によって配達員が抱えることになった不満と、タワーマンションへの配達の裏側にある事実を浮き彫りにする内容となっている。
レクター氏はまず、一般の視聴者に向けてUber Eats配達員の現状をおさらいとして紹介。その中で最大のトピックとして挙げたのが、「配達調整金」が2025年12月16日に廃止になったことだ。
動画の解説によると、配達調整金とは、AIが算出した推定の配達時間よりも実際の配達時間が長くかかってしまった場合に、配達員に支払われていた追加報酬のこと。例えば「20分で500円」という案件が実際には30分かかってしまった場合、これまでは500円にプラスして料金がもらえていたという。しかし、この制度が廃止になったことで、配達員の労働環境に大きな変化が生じた。
レクター氏はこの仕組みの変更がもたらす影響について、「タワーマンションとかそういうお届け先っていうのは、余計に配達員にとっては損するんですよね。ただ単に時間がかかるだけだから」と指摘する。レクター氏が稼働する武蔵小杉のタワーマンションの場合、エントランスを入ってから配達を終え、再び外に戻ってくるまでに10分から15分ほど平気でかかってしまうのが現実だという。
また、現在は配達回数をこなすと貰えるインセンティブ報酬が強化傾向にあるとも発言。時間がかかるタワーマンションがより敬遠される環境となっているようだ。
タワーマンションは時間がかかるだけで報酬に反映されないため、「やっぱ案件としてはかなりハズレという感じがしてしまいますよね」と本音を吐露した。システム変更によって配達員が抱えることになった不満と、タワーマンションへの配達の裏側にある事実を浮き彫りにする内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。 ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/