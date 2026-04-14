独身40歳代。これまで自由にお金を使ってきて、貯金はほとんどありません。独身の平均的な貯蓄額はいくらくらいなのでしょうか？

40歳代（独身）の金融資産保有額の平均はいくらか？

金融広報中央委員会が実施した「家計の金融行動に関する世論調査（単身世帯調査）令和5年調査結果」によると、40歳代（単身世帯）の金融資産保有額（金融資産を保有していない世帯を含む）は、図表1のとおりです。

図表1

金融資産非保有 40.4％ 100万円未満 11.1％ 100～200万円未満 5.2％ 200～300万円未満 4.0％ 300～400万円未満 3.7％ 400～500万円未満 2.5％ 500～700万円未満 4.6％ 700～1000万円未満 7.7％ 1000～1500万円未満 6.2％ 1500～2000万円未満 2.2％ 2000～3000万円未満 4.3％ 3000万円以上 4.3％ 無回答 3.7％

※金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査（単身世帯調査）令和5年調査結果」を基に筆者作成

この調査における金融資産保有額の平均は、559万円となっています。この平均額は、「全世帯の金融資産保有額の合計を世帯数で除した金額」です。平均額は少数の高額資産保有世帯によって引き上げられるため、実感とかけ離れてしまう印象があります。

このため、同調査では中央値も発表されています。中央値とは、「全世帯の金融資産保有額を少ない順（または多い順）に並べたときにちょうど真ん中に位置する値」のことで、同調査の中央値は「47万円」です。

「金融資産非保有」が40.4％、「100万円未満」が11.1％であることからも、40歳代（単身世帯）の半数以上は、金融資産保有額（金融資産を保有していない世帯を含む）が100万円未満であることが分かります。



40歳代（独身）が準備しておくべきお金にはどのようなものがあるか？

同調査では、「金融資産の保有目的」についても調査しています。これによると、金融資産の保有目的は、多い順に「老後の生活資金」「病気や不時の災害への備え」「とくに目的はないが、金融資産を保有していれば安心」となっています。

老後の生活資金をいくら準備すればいいかというのは、人によって異なります。しかし、老後は収入よりも支出のほうが多くなり、貯蓄を取り崩しながら生活をしていくことが予想されるため、老後に向けて貯蓄をしていくことが推奨されます。

例えば、毎月5万円を取り崩しながら30年間（例えば65歳から94歳まで）生活すると仮定した場合、老後資金としては1800万円（＝5万円×12ヶ月×30年間）必要となります。また、この1800万円を20年で用意すると計画した場合、毎月7万5000円（1800万円÷20年間÷12ヶ月）ずつ積み立てる必要があるということになります。

毎月の積立額を少なくするためには、（1）早めに準備をする、（2）リスクを取って資産運用をする、という対応が考えられます。資産運用をする場合は、私的年金であるiDeCo（個人型確定拠出年金）の活用を検討してみるのもいいでしょう。

病気や不時の災害への備えについては、一般に、生活費の3ヶ月から1年分を蓄えておくといいとされています。これは、その期間（3ヶ月から1年）で生活が立て直せることを想定しているためです。この備えが心もとないのであれば、民間の生命保険・医療保険・損害保険などで補うといいでしょう。



まとめ

本記事では「40歳代（独身）の金融資産保有額の平均はいくらか？」「40歳代（独身）が準備しておくべきお金にはどのようなものがあるか？」について解説しました。まとめると、以下のとおりです。



・平均金融資産保有額は559万円

・老後の生活資金や病気や不時の災害への備えを準備しておくべき

金融資産保有額の平均は559万円ですが、中央値は47万円です。本記事での「平均金融資産保有額」とは「全世帯の金融資産保有額の合計を世帯数で除した金額」であり、中央値とは「全世帯の金融資産保有額を低い順に並べてちょうど真ん中に位置する金額」です。中央値のほうが実態に近い金額といえます。

金融資産を保有している人の目的は「老後の生活資金のため」「病気や不時の災害への備えとして」であり、これは独身に限らずほとんどの人に共通します。老後資金や病気などへの備えについても本記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。



出典

金融広報中央委員会 知るぽると 家計の金融行動に関する世論調査

執筆者 : 中村将士

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ＣＦＰ(R)（日本ＦＰ協会認定） 宅地建物取引士 上級心理カウンセラー