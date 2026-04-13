米俳優ジョージ・クルーニー（64）が、イランとの停戦合意に関するトランプ米大統領の発言を巡って応戦を繰り広げて話題を呼んでいる。

ことの発端は、7日にトランプ大統領が自身のSNSトゥルース・ソーシャルにイランが停戦条件に応じなければ、「一つの文明が滅びる」と投稿したことだった。この発言を受けてクルーニーは先週、イタリアで行われたイベントで高校生たちを前に「戦争犯罪に当たる」と発言してトランプ大統領を非難した。

民主党の大物支持者の一人として知られるクルーニーは、「ドナルド・トランプは問題ないという人もいる。しかし、誰かが文明を終わらせると口にするなら、それは戦争犯罪だ。保守的な考え方を支持することは可能だが、一定の良識の線引きが必要で、それを超えてはならない」と話した。

クルーニーのこの発言は政府の怒りを買ったようで、ホワイトハウスのスティーブン・チャン広報局長はXに「この俳優の演技はひどく、出演映画も最悪だ」「戦争犯罪を犯しているのはクルーニーの方だ」と投稿して反撃した。

この投稿に対して今度はクルーニーが米メディアに声明を出し、「家族が愛する人を失い、子どもたちが負傷し、世界経済は危機的状況にある。今は最高レベルの活発な議論が必要な時であり、幼稚なののしり合いをする時ではない」と述べ、自身の演技力を嘲笑したトランプ大統領とホワイトハウスに反論した。

クルーニーはさらに、「ジェノサイド条約とローマ規程で定義されているように、戦争犯罪は『国家を物理的に破壊する意図があった場合』に成立する。これに対する政権側の弁明は何だ？（『バットマンロビンMr.フリーズの逆襲』に主演した私を落ちぶれた俳優と呼ぶ以外については、喜んでその意見に同意するが）」とも述べている。

両者は最近も、クルーニーが昨年末にフランス国籍を取得したことを巡って、トランプ大統領がSNSで「朗報だ！」と投稿してバトルを繰り広げている。「史上最悪の政治予測家」と呼び、「映画スターではなく、政治について絶えず不満をもらす普通の男」だと自身を批判したトランプ大統領に対し、クルーニーは「現大統領の意見に完全に同意します。アメリカを再び偉大な国にしなければなりません。11月から始めましょう」と皮肉を込めて反論していた。（千歳香奈子）