俳優の唐沢寿明（62）が、13日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」（月曜後7・00）に出演し、アニメ映画「トイ・ストーリー」シリーズの裏話を明かした。

番組ではお笑いコンビ「タカアンドトシ」、女優・當真あみとともに、東京・伊豆大島のお勧めスポットを巡るロケに参加した。

「トイ・ストーリー」は全世界でヒットし、今夏にシリーズ第5作が公開される、大人気シリーズ。唐沢は、アンディ少年のおもちゃ箱の中で、大のお気に入りだったカウボーイのおもちゃ、ウッディの日本語吹き替え版声優を演じた。

當間が「（声優だと）知らずに見てました」と明かすと、唐沢は「ずっと俺がやってるんだよ。もう30年たってるんだよ？次また5をやるけど」と応じた。

起用されたいきさつも明かした。「当時は勝手にキャスティングの人が5、6人の俳優のドラマのワンシーンか何かを、ディズニーのアメリカ本社に送ったみたいで。その中から選んだみたい、ディズニーの人が」。自身の演技シーンも推測。「たぶん自分のはね、コメディーのドラマをやっていて、カラオケでネクタイとか締めて、頭に。宴会部長みたいな、そういうのをやっていたやつを出したんじゃないかなと思うんだよね」と話していた。