俳優の唐沢寿明（62）が17日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）にゲスト出演。交流のあるSixTONESのメンバーを明かした。冒頭、田中樹が「唐沢さんが、京本と交流がある?」と尋ねた。これに対し、唐沢は「うちら夫婦で温泉に行った時に、お父さん（京本政樹）と彼を誘ったの」と、一緒に温泉に行ったことがあることを明かした。この事実にスタジオが驚きに包まれたが、京本は「僕まだ3歳だった」と