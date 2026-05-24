俳優の唐沢寿明（６２）が、２４日放送の「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日本テレビ系）に出演。妻で女優の山口智子への思いを語った。唐沢は「（山口と）３２歳の時に結婚したから、（結婚生活は）もう３０年ぐらい」。結婚前には７年付き合ったという。そんな中「俺らくらいの年になると代謝が悪くなるから、好きなもんばっかり食べてたら太るに決まってる」と食事に気をつけているそう。その理由は「別