「100均で買えるってウソでしょ？！」千円覚悟がまさかの300円！即買いしたキット

ダイソーのお洒落なバジル栽培キットが、コスパ最強すぎました！見た目にこだわるとお高くつくアイテムですが、ダイソーならなんと300円。ポット・種・土がセットになっていて、初心者でもすぐに育てられる手軽さが魅力。コツも押さえれば快適に使える、見つけたら即買い必至の注目アイテムです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：フレッシュバジル

価格：￥330（税込）

発芽適温：15〜20℃

発芽日数（約）：7日

収穫まで（約）20日〜

セット内容：ポット、用土（ココヤシ圧縮土）、種子

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480918082

お洒落な栽培キットが、ダイソーで手に入ります！

「これがダイソーで買えるの！？」と思わず声が出たのが、ダイソーの園芸コーナーで見つけたバジル栽培キット。その名も『フレッシュバジル』です。

見た目もおしゃれで内容も充実しているのに、価格はまさかの300円。正直、見つけた瞬間に即カゴ行きでした。

セット内容はポット・種・土の3点がすべて揃っています。これ一つあればすぐにバジル栽培をスタートできるので、初心者でも気軽にチャレンジできるのが嬉しいポイント。

さらに、本体と受け皿が一体化したスタイリッシュなデザインで、窓辺に置いてもインテリアとしてしっかり映えます。

まき時は3〜7月！ダイソーの『フレッシュバジル』

栽培方法はまず、大きめの容器にココヤシ圧縮土を入れ、400〜500mlの水を入れます。

用土が膨らんだらスコップなどでほぐし、水を切ってからポットに移し替えます。

種をまいて、軽く用土をかけます。日当たりの良い場所で管理し、土が乾かないように水やりをします。

そして、発芽し始めたら肥料をあげます。目安は液体肥料なら1週間に1回、化成肥料などは3週間に1回です。

葉っぱが混み始めたら間引きをし、大きくなったものから順次収穫すればOKです。

使ってみて感じた注意点は、ポットと受け皿の噛み合わせがかなりタイトなので、外すときに少しコツがいること。

特に水が溜まっている状態で無理に外そうとすると、水が跳ねたりこぼれたりする可能性があります。排水は洗面台など、濡れても問題ない場所で行うのが安心です。

ちなみに筆者は頻繁に水を交換したいタイプなので、あえてポットと受け皿を完全には固定しない状態で使っています。

噛み合った状態なら、鉢が倒れても大惨事は起こりにくいですが…少しずらしておくことで取り外しがラクになり、日々のメンテナンスがぐっと快適になりました。

今回はダイソーの『フレッシュバジル』をご紹介しました。

こうした栽培キットって、Amazonなどでチェックすると、安くても1,000円前後の印象。デザイン性の高いものになると2,000円近くすることも珍しくありません。

それがワンコインどころか300円で手に入るなんて…ちょっと信じられないレベルです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。