新潟・長岡の生姜醤油ラーメンが体の芯まで温める理由。雪国の知恵から生まれた飴色スープの秘密

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、新潟県・長岡市のラーメン店『青島食堂 宮内駅前店』です。

【長岡市・長岡生姜醤油ラーメン】

長岡市（長岡生姜醤油ラーメン） これが日本海の波しぶきかっ！と感動

濃口醤油に生姜を効かせたスープが特徴。元祖は『青島食堂』で、「ラーメンで体を温めてもらいたい」とスープの臭み消しに入れていた生姜を増やしたことから誕生した。

生姜が香る飴色のスープは雪国ならではの味

長岡市と新潟市の他に東京・秋葉原にも支店がある人気店なのでご存じの方も多いはず。

雪国の知恵から生まれた生姜香る醤油ラーメンは、飴色のスープにたっぷりのチャーシュー、メンマ、ほうれん草、海苔、ナルトが浮かぶノスタルジックな風情もたまらない。

青島ラーメン900円

『青島食堂 宮内駅前店』青島ラーメン 900円 コクがありながら後味すっきり。仕上げに入れる油で旨みが増し、熱々がキープされる。麺は並で約175g

豚と鶏をベースに高知産の生姜を加えて炊いたスープはまろやかなコク。大鍋で泳がせるように茹でる多加水の中太麺はもちっとした弾力があり、熱々を啜れば体の芯からぽかぽかと温まる。

『青島食堂 宮内駅前店』

長岡市『青島食堂 宮内駅前店』

［店名］『青島食堂 宮内駅前店』

［住所］新潟県長岡市宮内3-5-3

［電話］0258-34-1186

［営業時間］11時〜19時

［休日］第3水

［交通］JR信越本線宮内駅からすぐ

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

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※画像ギャラリーでは、ビールを頼むとサービスで付いてくるつまみの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ノスタルジックな風情 チャーシューの切れ端とメンマが付く生ビールもうれしい（7枚）