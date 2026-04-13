ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が、2026年4月9日にXを更新。鍛え上げた上半身を披露した。

「大胸筋て鍛えあげると落とし穴になるんだぜ」

横川さんはXで「驚いたねぇ大胸筋て鍛えあげると落とし穴になるんだぜ」と投稿。ジャケットのファスナーを開け、上半身の片側を露出した写真を公開した。

肩に腕、胸と、あらわになった部分のすべてが筋肉で盛り上がっているように見える。肩と胸の筋肉の間には、大きな穴のようなくぼみができている。

Xユーザーからは「マジでなにこれ、どういうこと... 大胸筋ってエクボあるん...？」「前腕と顔の大きさ同じとかどうなっとるんや」「凄すぎてちょっと意味がわからない...」「何がどうなってます？？？」などのコメントが寄せられている。

横川さんは同日、インスタグラムにも同じ写真を投稿。こうつづった。

「31歳青春ど真ん中 職業きんにく きんにくが身分証 人生きんにくまみれのただのきんにくが世界とって世界のおおきんにくになるぞ そんで壮絶に散って骨になるんだでも俺のきんにくは世界のみんなの記憶の中で生き続けるのさ つまり俺は不死身だ 約半年間の減量開始！！」