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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「先生にインタビュー」と題した動画を公開した。街頭インタビューで23歳の高校教員に月収や仕事観を尋ね、若手教員としての独自のスタンスやプライベートの顔が垣間見える内容となっている。



高校1年生の担任とダンス部の顧問を務める、社会人2年目の女性。教員になった理由について「自分の生き方とかマインドとかを一番伝えられるのが教員という仕事だと思った」と語り、現在の月収が26万円であることを明かした。



部活動で生徒に口酸っぱく伝えていることを問われると、「技術じゃなくてコミュニケーションとかの部分を大事にしてほしい」と回答。技術は練習で身につくが、コミュニケーションは意識しないとできないとし、「取れない相手と一緒に踊っても楽しくない」とその理由を真っ直ぐに語った。また、稼いだお金の使い道として、ダンスや洋服のほか「鎮座DOPENESSのライブに行きます」と意外な趣味も覗かせている。



さらに、生徒側の力が強くなり介入しづらいとされる現代の教育現場についても言及。生徒が第一であることは大前提としつつも、道を外さないように「こっちが主導を握っていれば大丈夫」と頼もしい考えを示した。



将来像について、「自分がこのまま自分らしく生きて、人として良くなっていけば、自ずと良い教員になれると思う」と語った彼女。貯金額が約200万円であることや、好きな言葉が「ラブとピースとリスペクト」であることも明かされ、若き教育者の等身大で人間味あふれる魅力が伝わるインタビューとなった。