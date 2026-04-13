◆米大リーグ ブルージェイズ２ー８ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打１四球だった。

前日１１日（同１２日）の同戦は休養のため出場していなかった岡本は２戦ぶりにスタメン復帰。まずは１点リードの初回２死三塁で打席に立つと四球を選んだ。出場試合では３戦ぶりの出塁となった。

７点を追う３回２死一、二塁では中飛に倒れ、５回２死二塁の３打席目は空振り三振だった。６点を追う７回２死二塁での４打席目は遊ゴロ。３打席連続で得点圏での凡退になった。９回１死一塁では遊ゴロ併殺でラストバッターとなった。

メジャー挑戦１年目の今季はデビューから６戦連続安打を放つなど、順調なスタートを切ったが４月に入って苦しんでいる。この日で出場３試合連続無安打。１４試合の出場で打率２割４厘、２本塁打、３打点、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）０・６１６となった。試行錯誤を続けている岡本は「日々、いいものを見つけられるように頑張っていきたい」と足元を見つめた。

チームは２試合連続で序盤に大量失点する展開で、２連敗。投打でけが人が相次ぎ、苦しい状況は続くだけにかかる期待も大きい。１３日（同１４日）の休養日を挟んで仕切り直す。