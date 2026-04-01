ラ・リーガ 25/26の第31節 マジョルカとラヨ・バリェカノの試合が、4月12日23:15にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジト・ルブンボ（FW）、パブロ・トーレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ランディ・エンテカ（FW）、イリアス・アコマック（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）はベンチからのスタートとなった。

36分に試合が動く。マジョルカのサム（MF）のアシストからベダト・ムリキ（FW）がゴールを決めてマジョルカが先制。

さらに40分マジョルカが追加点。ジト・ルブンボ（FW）のアシストからベダト・ムリキ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマジョルカがリードしてハーフタイムを迎えた。

ラヨ・バリェカノは後半の頭から2人が交代。ノーベル・メンディ（DF）、オスカル・バレンティン（MF）に代わりホルヘ・デフルトス（FW）、パテ・シス（MF）がピッチに入る。

62分、マジョルカが選手交代を行う。ジト・ルブンボ（FW）からジャン・ビルジリ（MF）に交代した。

65分マジョルカが追加点。パブロ・トーレ（MF）のアシストからジャン・ビルジリ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マジョルカが3-0で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は72分から交代で出場した。

2026-04-13 01:30:23 更新