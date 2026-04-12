【RIZIN】シェイドゥラエフ「UFC王者でも秋元強真でも戦います」契約詳細にも言及【インタビュー】
■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』
（12日／マリンメッセ福岡）観客数1万4817人
第12試合のフェザー級タイトルマッチで、挑戦者が久保優太を返り討ちにし防衛に成功したラジャブアリ・シェイドゥラエフが、「自分より強い選手と戦いたい」と次の展望を語った。
【試合後インタビュー動画】シェイドゥラエフ「秋元強真でもUFC王者でも戦う」
2024年の大みそか以来、1年4ヶ月ぶりの再戦はタイトルマッチとして実現。シェイドゥラエフ対策を練ってきた久保は得意の打撃で距離を取り王者を近づかせないようにしていたが、シェイドゥラエフは意に介さず圧力をかけてケージ際に追い込み、タックルで上になると強烈なパウンドを連発し、前回と同じような展開でTKO勝利した。
――今の率直な心境を教えてください。
シェイドゥラエフ：私の今の気持ちについては、皆さんがそれを実感しないと、私は言葉では説明できないです。
――（会見中におにぎりを食べていたことを受けて）日本のおにぎりは、日本に来るたびに食べているのですか？
シェイドゥラエフ：日本に初めて来た時からずっと食べています。おにぎりは美味しいですし、大好きです。今食べているのはツナマヨです。
――今回2度目となった久保選手との試合について、前回と比べて変わったところはありましたか？
シェイドゥラエフ：久保選手がしっかり準備をしてきたのが試合中に分かりました。前回と違って、キックやハイキックを何度も蹴ってきました。私はそういった彼の攻撃に対して準備をしてきたので、今日その結果を見せることができました。
――再びベルトを防衛しました。今後の目標を教えてください。
シェイドゥラエフ：今はRIZINとの契約があり、まだ1〜2試合ぐらい残っています。それが終わったらまたオファーを待ち、その条件などによって次の展開が決まると思います。
――1ラウンド4分13秒という決着について、前回よりも早いフィニッシュでしたが、ご自身の中で不完全燃焼な気持ちはありますか？
シェイドゥラエフ：（4分13秒という時間は）そんなに早くはないですよ。普通じゃないですか（笑）。
――試合後、他団体のチャンピオンを連れてこいとおっしゃっていましたが、本気で考えていますか？
シェイドゥラエフ：RIZINと契約してから、私はいつも自分よりも強い選手と試合をしたいと言ってきました。今もその気持ちは同じです。世界トップの他団体の選手と試合をして、勝つか負けるか分からなくても、自分より強い選手と戦いたいという気持ちです。
――ファンは、パッチー・ミックス選手に勝った秋元強真選手との対戦も期待していますが、RIZINから提示されれば戦いますか？
シェイドゥラエフ：特に気にしないので、UFCのチャンピオンであろうが秋元選手であろうが、普通にリングに上がって戦います。
――PFLで18戦無敗のティムール・ヒズリエフ選手との対戦は？
シェイドゥラエフ：強い相手からのオファーであれば受けます。
――リングとケージ（金網）のどちらが戦いやすいですか？
シェイドゥラエフ：リングでも普通に試合をしますが、個人的にはケージの方がやりやすいです。自分の使いたい技をすべて使えるので、ケージの方がいいと思います。
――UFC王者と戦いたいという話もありましたが、UFCは基本的にクロスプロモーションを行いません。RIZINでの戦いを優先しますか、それともUFC契約を考えますか？
シェイドゥラエフ：私たちはアスリートとして、試合をして稼いでいます。ですから、団体の提示する契約条件がどうなるかを検討した上で、最終的に決定します。
（12日／マリンメッセ福岡）観客数1万4817人
第12試合のフェザー級タイトルマッチで、挑戦者が久保優太を返り討ちにし防衛に成功したラジャブアリ・シェイドゥラエフが、「自分より強い選手と戦いたい」と次の展望を語った。
【試合後インタビュー動画】シェイドゥラエフ「秋元強真でもUFC王者でも戦う」
2024年の大みそか以来、1年4ヶ月ぶりの再戦はタイトルマッチとして実現。シェイドゥラエフ対策を練ってきた久保は得意の打撃で距離を取り王者を近づかせないようにしていたが、シェイドゥラエフは意に介さず圧力をかけてケージ際に追い込み、タックルで上になると強烈なパウンドを連発し、前回と同じような展開でTKO勝利した。
シェイドゥラエフ：私の今の気持ちについては、皆さんがそれを実感しないと、私は言葉では説明できないです。
――（会見中におにぎりを食べていたことを受けて）日本のおにぎりは、日本に来るたびに食べているのですか？
シェイドゥラエフ：日本に初めて来た時からずっと食べています。おにぎりは美味しいですし、大好きです。今食べているのはツナマヨです。
――今回2度目となった久保選手との試合について、前回と比べて変わったところはありましたか？
シェイドゥラエフ：久保選手がしっかり準備をしてきたのが試合中に分かりました。前回と違って、キックやハイキックを何度も蹴ってきました。私はそういった彼の攻撃に対して準備をしてきたので、今日その結果を見せることができました。
――再びベルトを防衛しました。今後の目標を教えてください。
シェイドゥラエフ：今はRIZINとの契約があり、まだ1〜2試合ぐらい残っています。それが終わったらまたオファーを待ち、その条件などによって次の展開が決まると思います。
――1ラウンド4分13秒という決着について、前回よりも早いフィニッシュでしたが、ご自身の中で不完全燃焼な気持ちはありますか？
シェイドゥラエフ：（4分13秒という時間は）そんなに早くはないですよ。普通じゃないですか（笑）。
――試合後、他団体のチャンピオンを連れてこいとおっしゃっていましたが、本気で考えていますか？
シェイドゥラエフ：RIZINと契約してから、私はいつも自分よりも強い選手と試合をしたいと言ってきました。今もその気持ちは同じです。世界トップの他団体の選手と試合をして、勝つか負けるか分からなくても、自分より強い選手と戦いたいという気持ちです。
――ファンは、パッチー・ミックス選手に勝った秋元強真選手との対戦も期待していますが、RIZINから提示されれば戦いますか？
シェイドゥラエフ：特に気にしないので、UFCのチャンピオンであろうが秋元選手であろうが、普通にリングに上がって戦います。
――PFLで18戦無敗のティムール・ヒズリエフ選手との対戦は？
シェイドゥラエフ：強い相手からのオファーであれば受けます。
――リングとケージ（金網）のどちらが戦いやすいですか？
シェイドゥラエフ：リングでも普通に試合をしますが、個人的にはケージの方がやりやすいです。自分の使いたい技をすべて使えるので、ケージの方がいいと思います。
――UFC王者と戦いたいという話もありましたが、UFCは基本的にクロスプロモーションを行いません。RIZINでの戦いを優先しますか、それともUFC契約を考えますか？
シェイドゥラエフ：私たちはアスリートとして、試合をして稼いでいます。ですから、団体の提示する契約条件がどうなるかを検討した上で、最終的に決定します。