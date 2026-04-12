「2番・二塁」で先発…高橋宏斗も拍手で称えた

■中日 ー 阪神（12日・バンテリンドーム）

美技にどよめきが起きた。中日の田中幹也内野手が12日、本拠地バンテリンドームで行われた阪神戦の4回、森下翔太外野手の中前に抜けそうなヒット性の打球をジャンプしながら好捕した。「さすがにそれはエグイて」「残念そこは田中幹也よぉっ！」とプロ野球ファンも口あんぐりだ。

0-0で迎えた4回、先頭の森下の打席だった。カウント2-2からの5球目、高橋宏斗投手の155キロが捉えられた。凄まじい勢いの打球が高橋宏の頭上を越えていった、これに飛びついたのが田中だ。

二塁から中前まで猛ダッシュして大ジャンプ。完璧なタイミングで捕球し、本拠地からは大歓声が起きた。高橋宏も拍手で好プレーを称え、森下も呆然とした様子を浮かべていた。

以前から好プレーの常連だったが、エースを救うファインプレーに称賛の声が殺到した。「田中幹也は守備マジで上手いわ」「タナ神キヤ！」「田中幹也どこにおんねん」「エグすぎる守備！」「これがあるからやめられない」「これは凄い」「神ですか」などと反響が寄せられた。（Full-Count編集部）