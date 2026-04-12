ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が１１日（日本時間１２日）のレンジャース戦（ドジャー・スタジアム）に「９番・遊撃」で出場。フル出場し３打数１安打１盗塁とチームの６―３での２連勝に貢献した。

韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「必要性を毎日証明している キム・ヘソン、四球→盗塁→ヒット ドジャース２連勝」と試合を速報した。

ベッツ不在の遊撃を守り抜いた背番号６はバットと足でもアピール。４回の第２打席で四球を選ぶと大谷の打席ですかさず二盗に成功した。大谷が倒れ生還はできなかったが、６回の第３打席では２戦ぶり安打となる遊撃内野安打をマーク。３打数１安打１盗塁で打率は３割６分４厘となった。

同記事はロバーツ監督の「キム・ヘソンは打席で下半身の粘りがかなり良くなった」とのキム・ヘソンへの称賛コメントを伝えた。

右腹斜筋を痛め１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りした正遊撃手ムーキー・ベッツ内野手（３３）に代わり３Ａから緊急昇格。ベッツ復帰にはまだまだ時間がかかる模様でキム・ヘソンが生き残りへ必死のアピールを続けている。