俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは4月12日、自身のInstagramを更新。ランジェリーにガウンを羽織ったモノクロショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：Koki,さん公式Instagramより）

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俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは4月12日、自身のInstagramを更新。モノクロショットを公開しました。

【写真】Koki,、ランジェリー姿のモノクロショット

姉・Cocomiさん撮影のモノクロショット

Koki,さんは「Pretty flowers」とつづり、3枚の写真を投稿。美しい花モチーフのランジェリーに透け感のあるガウンを羽織り、デニムを履いた姿でのモノクロショットを披露しています。Koki,さんの大人っぽい表情が魅力的な写真は、姉でモデルやフルート奏者として活動するCocomiさんが撮影したのだそうです。

日本初ローカルアンバサダーに就任

イタリア発のランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」の日本初ローカルアンバサダーに就任したKoki,さん。1日の投稿でも、引き締まったウエストなど圧巻のスタイルが際立つ、ゴールドのボディスーツや水色のランジェリー姿を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください。(文:福島 ゆき)