木村拓哉＆工藤静香の次女・Koki,、ランジェリー＆ガウン姿のモノクロショットを公開！ 姉・Cocomi撮影
木村拓哉＆工藤静香の次女・Koki,、ランジェリー＆ガウン姿のモノクロショットを公開！ 姉・Cocomi撮影
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは4月12日、自身のInstagramを更新。モノクロショットを公開しました。
【写真】Koki,、ランジェリー姿のモノクロショット
姉・Cocomiさん撮影のモノクロショットKoki,さんは「Pretty flowers」とつづり、3枚の写真を投稿。美しい花モチーフのランジェリーに透け感のあるガウンを羽織り、デニムを履いた姿でのモノクロショットを披露しています。Koki,さんの大人っぽい表情が魅力的な写真は、姉でモデルやフルート奏者として活動するCocomiさんが撮影したのだそうです。
日本初ローカルアンバサダーに就任イタリア発のランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」の日本初ローカルアンバサダーに就任したKoki,さん。1日の投稿でも、引き締まったウエストなど圧巻のスタイルが際立つ、ゴールドのボディスーツや水色のランジェリー姿を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください。(文:福島 ゆき)
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