山崎天、櫻坂46の副キャプテンに就任へ「自分の持ってる全てを注ぐ覚悟」「本当の勝負はこれから」決意明かす
【モデルプレス＝2026/04/12】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が、副キャプテンに就任したことがわかった。
【写真】櫻坂46人気メン、美肩際立つ圧巻ランウェイショット
公式サイトでは「『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY1にて発表いたしました通り、2026年4月11日（土）より、櫻坂46・副キャプテンに山崎天が就任することが決定いたしました」と報告。「今後とも櫻坂46の応援をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
同日には、オフィシャルブログが公開され「先ほど、発表させていただきましたがこの度、櫻坂46の副キャプテンを務めさせていただく事になりました櫻坂46の 山崎 天（やまさき てん）です 改めてよろしくお願いいたします！」と改めて挨拶。「櫻坂46をここまで導いてくれたのはキャプテンの松田里奈のおかげだと思っています 松田はグループ活動がなかなかうまく行かない時も ずっと櫻坂46のことを支え続けてくれていました 私たちには想像もできないエネルギーをたくさんグループに注いでくれています」と現在のキャプテン・松田里奈への思いをつづった山崎。「松田の視野の広さや色々な方々に気配りを忘れないところ人一倍働いても疲れを見せずに周りを明るくしてくれるところ本当に尊敬するところしかありません」とし、「副キャプテンはそんなキャプテンを近くで支えることが出来る貴重なポジションだと思っています そんなポジションに名前をあげてくれた松田に感謝しています」と伝えた。
そして「人生をかけて櫻坂46に自分の持ってる全てを注ぐ覚悟です」と決意を明かし「私からひとつ皆様にわがままなお願いがあります Buddiesの貴重な人生の時間を少しだけ櫻坂46にください 櫻坂46の本当の勝負はこれからだと思っています これからもBuddiesと一緒に夢を追いかけていきたい」とコメント。「欲を言えば、私がおばあちゃんになっても櫻坂46はたくさんの方に愛されるグループでいて欲しいです」と願いを明かし、「Buddiesの頑張る“理由”になりたいです これからも櫻坂46と共に人生を歩んでくれたら嬉しいと思っています」と綴っている。（modelpress編集部）
2005年9月28日生まれ（てんびん座）、大阪府出身。168.4cm。A型。櫻坂46の二期生。櫻坂46の表題曲「五月雨よ」「何歳の頃に戻りたいのか？」でセンターを務めるなどグループの中心メンバーとして活動する。ファッション誌「ViVi」専属モデル。
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◆山崎天、副キャプテンに就任
公式サイトでは「『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY1にて発表いたしました通り、2026年4月11日（土）より、櫻坂46・副キャプテンに山崎天が就任することが決定いたしました」と報告。「今後とも櫻坂46の応援をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
そして「人生をかけて櫻坂46に自分の持ってる全てを注ぐ覚悟です」と決意を明かし「私からひとつ皆様にわがままなお願いがあります Buddiesの貴重な人生の時間を少しだけ櫻坂46にください 櫻坂46の本当の勝負はこれからだと思っています これからもBuddiesと一緒に夢を追いかけていきたい」とコメント。「欲を言えば、私がおばあちゃんになっても櫻坂46はたくさんの方に愛されるグループでいて欲しいです」と願いを明かし、「Buddiesの頑張る“理由”になりたいです これからも櫻坂46と共に人生を歩んでくれたら嬉しいと思っています」と綴っている。（modelpress編集部）
◆山崎天（やまさき・てん）プロフィール
2005年9月28日生まれ（てんびん座）、大阪府出身。168.4cm。A型。櫻坂46の二期生。櫻坂46の表題曲「五月雨よ」「何歳の頃に戻りたいのか？」でセンターを務めるなどグループの中心メンバーとして活動する。ファッション誌「ViVi」専属モデル。
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