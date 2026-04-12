山崎天、櫻坂46の副キャプテンに就任へ「自分の持ってる全てを注ぐ覚悟」「本当の勝負はこれから」決意明かす

山崎天、櫻坂46の副キャプテンに就任へ「自分の持ってる全てを注ぐ覚悟」「本当の勝負はこれから」決意明かす