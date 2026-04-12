Medical DOC監修医がパーキンソン病治療薬の副作用などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「パーキンソン病の治療薬」にはどんな副作用があるかご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

神宮 隆臣（医師）

熊本大学医学部卒業。熊本赤十字病院脳神経内科医員、熊本大学病院脳神経内科特任助教などを歴任後、2023年より済生会熊本病院脳神経内科医長。脳卒中診療を中心とした神経救急疾患をメインに診療。脳神経内科疾患の正しい理解を広げるべく活動中。診療科目は脳神経内科、整形外科、一般内科。日本内科学会認定内科医、日本神経学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳血管内治療学会専門医、臨床研修指導医の資格を有す

「パーキンソン病」とは？

パーキンソン病は、脳の中で運動を調整する役割をもつ「ドパミン」という神経伝達物質が不足することで、手足のふるえや動作の遅れ、筋肉のこわばり、歩きにくさといった症状が現れる病気です。中高年以上に多くみられ、ゆっくりと進行していくのが特徴です。現在の医療では根本的に完治させる方法はまだありませんが、薬物療法・リハビリ・手術を組み合わせることで症状を大きく軽減できるようになっています。特に薬物療法は治療の中心であり、患者さんの日常生活を支える大切な役割を担っています。

パーキンソン病治療薬の副作用

薬物療法はとても効果的ですが、副作用が生じることがあります。以下では、代表的な症状と対処法、受診の目安について解説します。

消化器症状

吐き気や食欲低下、胃部不快感などがみられることがあります。特にL-ドパやドパミンアゴニストで多く、服薬のタイミングを食後にするだけで軽減することもあります。それでも続く場合は薬の調整が必要です。主治医や消化器内科に相談しましょう。急激な嘔吐や脱水がある場合には早めの受診が勧められます。

不整脈・動悸

L-ドパの服用によって、まれに循環器系の副作用が起こることがあります。例えば、心臓がドキドキする、脈が乱れるといった症状です。胸の痛みや息苦しさを伴う場合は循環器内科の受診が必要です。急激な症状の悪化があれば救急受診を検討しましょう。

ジスキネジア

体が勝手に動くような不随意運動で、主にL-ドパの長期使用に関連します。症状が出始めたら、薬の量や投与間隔を微調整したり、アマンタジンを併用したりすることで改善を図ります。自宅でできる対処法は限られるため、症状を感じたら早めに主治医へ相談しましょう。

ウェアリングオフ

薬の効き目が次の服薬前に弱まってしまう状態を指します。動作が再び重くなる、歩きづらさが強まるなどの波が現れるのが特徴です。薬の調整や他剤の追加で改善が期待できます。突然悪化する場合は受診を急ぎましょう。

幻覚

特にドパミンアゴニストやアマンタジンで起こりやすく、人物や動物の幻視がみられることがあります。軽度であれば経過を見ながら薬を調整しますが、日常生活に支障が出る場合は早めの受診が必要です。家族が気づくケースも多く、周囲の方のサポートが大切です。

パーキンソン病治療薬を飲み忘れるとどうなる？

パーキンソン病の患者さんにとっては、薬を決められた時間に飲む必要があります。

投薬スケジュール通りに薬を飲まない場合、症状が急激に悪化することがあります。L-ドパは特に影響が大きく、飲み忘れにより症状が急に戻ることもあります。例えば、振戦の悪化や筋肉のこわばりの増強、平衡感覚の喪失、混乱、興奮、コミュニケーションが困難になるといった症状があります。特に、L-ドパやドパミンアゴニストといったドパミン系刺激薬の中止や減量は、悪性症候群を引き起こす可能性もあります。悪性症候群は、主に向精神薬の開始や中断、再開などによって高熱や意識障害、筋強直（筋肉に力が入り硬直すること）、横紋筋融解といった重篤な症状をきたすものです。

もしパーキンソン病の治療薬を飲み忘れていた場合は、思い出した時点で、次の服薬時間との間隔を考慮しながら主治医の指示に従いましょう。自己判断で2回分をまとめて飲むのは危険な場合があります。

「パーキンソン病の薬」についてよくある質問

ここまでパーキンソン病の薬について紹介しました。ここでは「パーキンソン病の薬」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

パーキンソン病に一番効果的な薬について教えてください。

神宮 隆臣 医師

最も効果が分かりやすい薬はL-ドパです。症状改善の即効性が高く、多くの患者さんで中心的な役割を担います。ただし、年齢や生活スタイル、副作用の出方により最適な薬は異なります。ドパミンアゴニストやMAOB阻害薬などを組み合わせることで、症状の安定を図ることが重要です。

まとめ

パーキンソン病は進行性の病気ですが、現在は複数の薬剤や治療法を組み合わせることで、日常生活を大きく改善することが可能です。薬にはそれぞれ特徴があり、効果も副作用も異なります。症状の変化をこまめに共有し、主治医と相談しながら最適な治療バランスを見つけていくことが大切です。飲み忘れや副作用が気になる場合も、一人で抱え込まず、早めに医療機関へ相談しましょう。

「パーキンソン病」と関連する病気

「パーキンソン病」と関連する病気は14個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

脳神経内科系

進行性核上性麻痺（PSP）

大脳皮質基底核変性症（CBD）

多系統萎縮症（MSA）

薬剤性パーキンソニズム

脳血管性パーキンソニズム

レビー小体型認知症（DLB）

アルツハイマー病

精神科系

ハンチントン病睡眠障害うつ病

不安障害

内科系

自律神経障害（便秘、起立性低血圧、排尿障害）

ウィルソン病誤嚥性肺炎

パーキンソン病に関連する病気としては、パーキンソン病でみられる症状（パーキンソニズム）を呈するものや、またパーキンソン病に合併しておこるものがあります。

「パーキンソン病」と関連する症状

「パーキンソン病」と関連している、似ている症状は20個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

振戦（手足のふるえ）

筋強剛（筋肉のこわばり）

無動（動作の遅れ）

姿勢保持障害（バランスの崩れ、転倒しやすい）

小刻み歩行（すり足歩行）

すくみ足（歩き出しや方向転換の困難）

ジスキネジア（不随意運動）

ウェアリングオフ（薬の効果が切れると症状悪化）

自律神経障害（便秘・排尿障害・起立性低血圧）

嗅覚低下

睡眠障害（レム睡眠行動障害、不眠）

うつ

不安症状

認知機能低下（パーキンソン病認知症）

幻視・幻覚

倦怠感（疲れやすさ）

小声（声が小さくなる）

書字障害（小字症）

体の痛み（筋肉・関節の痛み）

ヨダレが出やすい（嚥下障害）

パーキンソン病は運動症状だけでなく、非運動症状も多くみられるため、総合的な治療やケアが重要です。

参考文献

パーキンソン病（指定難病６）｜難病医学研究財団/難病情報センター

パーキンソン病診療ガイドライン2018 - 日本神経学会

Delayed Administration and Contraindicated Drugs Place Hospitalized Parkinson’s Disease Patients at Risk. P T. 2018

パーキンソン病 | 公益財団法人 宮城厚生協会 泉病院

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