女優の松本麗世（18）が12日までに自身のインスタグラムを更新。大学に入学したことを報告した。

「大学生 4月上旬に大学の入学式をむかえました 私もいよいよ大学生です。時の流れってはやいですね…！」と書き出し、セットアップにネクタイの上半身のショットや、全身ショットをアップ。

「多くの分野を多角的に学べる学科で人が集まる大学で 私のこれからの人生に少しでも力になってくれる学びを勉強・経験していきたいなと思っています 机に向かって勉強する学びだけじゃなくてたくさんの人や価値観、そして世界に触れて学んでこれからの人生の生き方も見つけられたらいいなぁ」と記し、「学んだことを活かせるように 少しずつ、自分のペースでゆっくりと頑張ります」と決意をつづった。

「自分の幅を広げて、人として寛大になれますように 『世のため人のために活躍できる麗しい人に』麗世」と締めくくった。

鹿児島県出身の松本はミスセブンティーン2023に選出され、同年放送の「仮面ライダーガッチャード」にヒロイン役で出演。昨年4月期の日本テレビ「なんで私が神説教」にも出演していた。