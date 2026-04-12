ついにハイブリッドタイプ出た！より安心して持ち運べる！もう手放せない100均詰め替えパウチ

セリアで人気のパウチタイプの詰め替え容器は、口をジップで閉じるタイプと、アイロンで閉じる熱圧着タイプがありますよね。なんと、ついに2つのタイプを組み合わせたハイブリッドな商品が登場していました！よりしっかりと封を閉じられるから、安心して持ち運びが可能。準備も楽に済ませることができますよ！

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商品情報

商品名：2wayパウチ3P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W7cm×H10.5cm

容量：10mL

販売ショップ：セリア

JANコード：4573577129741

セリアにハイブリッドタイプの詰め替えパウチが登場！

セリアで話題になったパウチタイプの詰め替え容器。口をジップで閉じるタイプと、アイロンで閉じる熱圧着タイプがありますが、2つのタイプを組み合わせたような商品が登場していました！

それが、トラベルグッズ売り場で見つけた『2wayパウチ3P』です。詰め替えパウチが3個セットになっていて、これ1つでシャンプー、コンディショナー、ボディソープなどの詰め替えが完結します。

パウチ型容器は詰め替えが面倒だったり、熱圧着パウチは一度開けると保存できなかったりといった悩みがありました。

しかし、こちらは両方組み合わせたハイブリッドタイプで、従来の詰め替え容器の弱点を両方克服できます。

容器はそれぞれ色分けされているので中身を判別しやすく、透けて見えるため残量を把握しやすいのも嬉しいポイントです。

従来のパウチ型は小さなノズル口から詰め替えるため漏れやすいのが詰め替えにくさの要因でもありましたが、こちらは広い開口部から流し込むことができ、詰め替え作業が非常にスムーズです。

ダブルジップで簡単に閉じられるのも高評価ポイント。

さらにアイロンで接着すればより安心して持ち運べる！

さらに、ジップ部分をアイロンで加熱・プレスすることで、密着度をさらに高めることが可能。

移動中の液漏れ不安を解消できます。

ただ、一度アイロンで接着してしまうと、繰り返し使用することはできません。

アイロンを使わなければジップのみでも十分漏れにくいですが、長期の移動や衝撃が加わる場合はアイロンを使用したほうが安心です。

従来の使い切りアルミパウチと違いキャップ付きなので、使いたい量だけを少しずつ取り出せます。

キャップを閉じることで水の侵入を防ぎ、翌日以降も清潔に使えて快適です。

パッケージが専用袋として使えるので、ジムや旅行へ行く際に別途持ち運び用のポーチやビニール袋を用意する手間が省けます。準備が楽に済むのは助かりますね。

今回は、セリアの『2wayパウチ3P』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。