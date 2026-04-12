開催：2026.4.12

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 6 - 11 [アスレチックス]

MLBの試合が12日に行われ、シティ・フィールドでメッツとアスレチックスが対戦した。

メッツの先発投手は千賀滉大、対するアスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペスで試合は開始した。

1回裏、4番 ボー・ビシェット 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-0 ATH

2回表、9番 デンゼル・クラーク カウント3-2から押し出しの四球でアスレチックス得点 NYM 1-1 ATH、1番 ローレンス・バトラー 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでアスレチックス得点 NYM 1-2 ATH

3回表、4番 タイラー・ソダーストロム 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 NYM 1-4 ATH、8番 カルロス・コルテス 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 NYM 1-7 ATH

5回裏、4番 ボー・ビシェット 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 3-7 ATH

6回裏、6番 フランシスコ・アルバレス 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 4-7 ATH、9番 ブレット・バティ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 5-7 ATH

7回裏、3番 ホルヘ・ポランコ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 6-7 ATH

8回表、3番 シェイ・ランゲリアーズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 NYM 6-8 ATH、4番 タイラー・ソダーストロム 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 NYM 6-11 ATH

試合は6対11でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジェーコブ・ロペスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はメッツの千賀滉大で、ここまで0勝2敗0S。

なお、メッツの千賀滉大はこの試合で2.1回を投げ、8安打（2本塁打）、7失点、3奪三振、防御率は7.07となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 08:28:13 更新