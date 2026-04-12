昨年覇者マキロイが完全Vへ、首位タイで最終日入り 松山英樹は29位
＜マスターズ 3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉右足裏の外側で蹴る！ マキロイのぶっ飛びスイング
初日、2日目と首位に立ったローリー・マキロイ（北アイルランド）は、この日4バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「73」。キャメロン・ヤング（米国）と並び、トータル11アンダー・首位に立った。最終日は完全優勝、史上4人目の大会連覇をかけて挑む。トータル10アンダー・3位にサム・バーンズ（米国）。トータル9アンダー・4位には6番パー3でホールインワンを達成したシェーン・ローリー（アイルランド）が続いた。松山英樹は「72」と伸ばせず、トータル2アンダー・29位タイに後退。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は7つ伸ばし、トータル7アンダー・7位タイに浮上した。今大会の賞金総額は2250万ドル（約35億8300万円）。優勝者には450万ドル（約7億1600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マスターズ リーダーボード
松山英樹、第3ラウンドのスコアカード
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
優勝候補の飛ばし屋もマスターズ予選落ち 2日間で姿を消した大物たち
オーガスタの難グリーンに対応する松山英樹 上位争いはショートパット、優勝するためにはミドルパットを沈められるか【藤田の目】
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