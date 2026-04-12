本日4月12日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに杏、近藤春菜が登場！

プライベートでも交流のある仲良しの2人。フランス・パリにある杏の自宅に遊びに行ったという春菜は「お子さんもいらっしゃって、仲良くなった」と、杏の子どもたちとの面白エピソードを明かしてスタジオは大笑い。さらに、13年前にドラマで共演した杏と森本慎太郎の思い出トークが飛び出すと、杏のテキトーすぎる記憶にメンバーが総ツッコミ。

オープニングから笑いっぱなしのリアル友達コンビ・杏と春菜が、今宵はスタジオ狭しと踊り狂う制御不能のお祭り騒ぎ。そらジロー＆くもジローも乱入し、狂喜乱舞の1時間！

◆サイズ感ゲームはお祭り騒ぎ！杏も情熱の膝スライディング！

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。YouTubeに料理動画を投稿するなど料理上手で知られる杏は「ギョーザのたねと皮の調整が得意」とサイズ感に自信あり。料理で培った感覚を生かし、ご褒美グルメの絶品ユッケをゲットできるか？進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

問題は全4問。1問目は「図工室の椅子の穴にメルちゃんは入る？入らない？」。予想の参考にメルちゃんセットが用意されると、さっそくみんなでお人形遊びがスタート。杏と松村北斗の息の合った寸劇は背筋も凍る恐怖の展開に…！さらに京本大我がスタジオを転げ回ったり、春菜が泣きわめいたり、スタジオは超カオス！正解VTRでは、「入って！」「入らないでメルちゃん！」と一同大熱狂。果たして結末は…？

2問目のマラカスを使ったサイズ問題では、みんなでマラカス両手に「ウ〜！マンボ！」と踊って大騒ぎ。杏も情熱の膝スライディングで狂喜乱舞！制御不能の展開に、進行役の藤森も「はしゃぎすぎ！」「帰ってくれ！」とてんてこ舞い。

後半の2問は人気企画「そらジローチャレンジ」からのスペシャル問題。日本テレビのお天気キャラクター・そらジローが、ボウリングで奇跡のストライクを目指した激闘に挑む。マイボールを持つほどボウリング好きの松村は「（ボウリングを）ナメてもらっちゃ困る」とそらジローを挑発。これまで数々の難題を乗り越えてきたそらジロー、今回も不可能を可能にできるか？

さらに、そらジローの全力疾走が激アツの50m走チャレンジも。今回は「そらジロー VS 女子400m」。現役の女子陸上選手が400mを走り切る間に、そらジローが50ｍを走り切ることができれば勝利。そらガール・倉田瑛茉の応援を背に、逃げ切りを狙うそらジロー！猛追する陸上選手！前代未聞の対決は手に汗握る大接戦。「走れそらジロー！」「行けー！」。スタジオ大興奮の結末は…!?

◆杏と春菜が曲当てリズムゲームに挑戦！

リズムに合わせて机をたたき、曲を完成させる新感覚リズムゲーム「セッションハイスクール」にみんなで挑戦。ドレミファソラシドを1人1音担当。自分の音のバーが机のイラストとピッタリ重なった瞬間にたたいた時だけ音が鳴り、みんなで何の曲を演奏しているかを当てる。

今回は、応援ソングの定番曲や大ヒットアニメソングなど、誰もが一度は聞いたことのある名曲ばかりの全3曲。春菜は「音楽をしっかり聴くために、朝、耳鼻科に行ってきました」と準備万端で臨むものの、リズムについていけずにミスを連発。「春菜さん、ほとんどミスってるじゃないですか！」「杏さんパーフェクト行ったぞ！すげえ！」と大盛り上がり！

みんなで力を合わせて正解にたどり着き、ご褒美グルメのしらす丼をゲットできるか!?

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

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