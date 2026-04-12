相撲を取る信長・長政の蜜月関係に視聴者最注目『豊臣兄弟！』第13話画面注視データを分析
●「参りました」「手を抜いたのう」
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、5日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第13話「疑惑の花嫁」の視聴分析をまとめた。
(左から)小栗旬、中島歩 (C)NHK
○「このような日が来ることは覚悟しておりました」
最も注目されたのは20時24〜25分で、注目度79.5％。織田信長(小栗旬)と浅井長政(中島歩)が相撲を通して親交を深めるシーンだ。
近江・常楽寺では信長と長政が相撲に興じていた。多くの家臣たちの声援と掛け声が響く中、信長が長政を豪快に投げ飛ばす。「いや、参りました」長政が頭を下げ負けを認めるが、「お主、今手を抜いたのう」と信長は弾んだ声で再戦を促す。長政は本気でぶつかっているようだが、信長は意に介さず何度も長政を投げ飛ばした。「ハハハハハハハッ!」上機嫌に高笑いする信長に、「ううー、ふっふっ。義兄上! うあー!」と長政はがむしゃらに食らいつく。
「とうとうわしには勝てんかったのう」「だから申したではありませぬか。私は初めから手加減などしておりませぬ!」散々に長政をやり込めて上機嫌の信長と、むきになって言い返す長政。2人は床几を並べて一息入れていた。「そう怒るな。つい楽しくての。またこうして弟と相撲がとれるとは思ってもみなかった」信長は長政をなだめながら本音を漏らし、自分の分の握り飯を長政に差し出した。長政はそれをうまそうに頬張る。長政を見つめる信長は、弟・織田信勝(石田頌馬)との幼き頃の思い出にほんの一時ふけったが、やがて静かに立ち上がると、第十五代将軍・足利義昭(尾上右近)の命令で若狭へ出陣すると長政に切り出す。
また表向きは石山城の武藤友益を討つためだが、出陣の真の狙いは朝倉討伐であることも包み隠さず打ち明けた。長政は浅井家は朝倉家と古くからのよしみがあり、さらに万福丸(近江晃成)も人質にとられているため、討伐に反対する家臣もいるだろうが説き伏せると信長に約束する。
さらに、「お市(宮崎あおい)をめとった時からこのような日が来ることは覚悟しておりました。存分におやりください」と続けた。信長はうなずき、浅井家は近江を動かず後方の守りを固めるように命じた。加勢しなければ朝倉家も簡単には万福丸の命を狙わないと考えたのだ。「万福丸は市も我が子のようにかわいがっておったからのう。見殺しなどにしたら後できつう叱られるわ」とつぶやく信長に長政は礼を言う。「この戦が終わったら、また相撲をとろう」「次は私が勝ちまする」「はははははっ! やれるものならやってみい」無邪気に笑い合う2人だったが、その未来には過酷な茨の道が待ち受けていた。
『豊臣兄弟！』第13話の毎分注視データ推移
○信長は史実でも大の相撲好き
このシーンは、義兄弟である信長・長政の蜜月な関係に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
信長は妹・市の夫となった長政を心底気に入ったようだ。これまで市の前でしか漏らすことのなかった本音を漏らしたり、実弟・信勝の面影を重ねたりと、弟として強く信頼している様子がうかがえた。長政も義兄として信長を慕っているが、兄弟を取り巻く状況は厳しそうだ。2人の穏やかな一時はこれが最後となってしまうのだろうか。
SNSでは「信長さま、義弟にウザ絡みしてご飯分けてあげてるの、可愛がり方が不器用過ぎて微笑ましかったな」「今作は信長を曇らせることに余念が無いな…こんな見ていて気の毒になるのも珍しい」「長政様に裏切られて信長様の空気が変わって、物語の空気も変わってく気がするな」と、信長と長政にコメントが集まった。
作中では2人が相撲に興じるシーンが描かれたが、史実でも信長は大の相撲好きだった。家臣である太田牛一の残した『信長公記』には、今回描かれた1570(永禄13)年からたびたび常楽寺で相撲大会を開催したことが記載されている。勝ち抜いた力士の中には、後に信長の近習となった者もいたと伝わっており、豪華な褒美を与えられた。1570(永禄13)年に開催された大会では青地与右衛門、1579(天正7)年の大会では伴正林という出場者が家臣として召し抱えられている。
正林は本能寺の変の際、信長に近習していたため運命を共にした。また、信長は勝負の厳正さを重視し反則や不正には非常に厳しかったという記録もある。第5回で行われた御前試合の際は、かなり寛容な姿を見せていたが、実際は違ったのかもしれない。
●慶(吉岡里帆)、小一郎(仲野太賀)のもとへ嫁ぐ
第13話「疑惑の花嫁」では1570(永禄13)年の様子が描かれた。以下では、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
まずは安藤守就の娘・慶が小一郎のもとへ嫁いできた。美しい慶は一目で木下家の男たちを虜にする。しかし寧々(浜辺美波)は慶の悪評を耳にしており、さらに前田利家(大東駿介)から、慶の前夫が稲葉山城の戦いで討死したことを教えられ、慶に対して警戒心を強める。慶本人も、小一郎に美濃を裏切った父・守就とその原因である小一郎を恨んでいると白状した。さらに「この身はあなたに差し出します。でも、心はお前たち織田の者には指一本たりとも触れさせぬ!」と小一郎を強く拒絶する。果たして小一郎は頑なな慶の心を開くことができるのだろうか。
SNSでは「滅茶苦茶シリアスなのにテンプレ台詞で少し笑ってしまった」「気が強い女が好きな上に、前の恋人引きずってるのは小一郎もだからなぁ」と慶と小一郎のやりとりにコメントが集まった。また、藤吉郎とライバル関係ながら慶の詳細を教えてくれた利家は、「木下家の敷地に普通に入ってくる利家、もうすっかり仲良しやね」「犬猿の仲のやり取りも完全にコミュニケーションの一種だな」と話題になっている。
また、寧々に散々に女狐と揶揄された慶に、吉岡里穂が演じる日清・どん兵衛のCMの人気キャラ・どんぎつねを連想する視聴者が多く、「どんぎつねが女狐って呼ばれている」「緊迫したシーンなのにうどんが浮かんでくる」とネットでは盛り上がりを見せていた。
吉岡里帆 (C)NHK
○藤吉郎(池松壮亮)、徳川家康(松下洸平)と再会する
次に、藤吉郎が家康と再会するシーンが挙げられる。馬廻衆だった藤吉郎が家康にアドバイスを求めたのが1563(永禄6)年だった。あれから7年の歳月が流れ再会した2人だったが、感極まる藤吉郎に対して、家康はまったく藤吉郎のことを覚えていなかった。これには側近である石川数正(迫田孝也)もあ然としていました。「このタヌキ覚えてないの?」「まぁ家康は家康で忙しかったもんね」と家康のまさかの反応に多くの視聴者が困惑したようで、キツネとタヌキが今週のSNSを賑わせている。
○浅井長政、苦渋の決断を下す
最後に四面楚歌の家中で苦渋の決断を下した浅井長政の姿がある。信長との約束を守るため浅井家をまとめようと踏ん張る長政だったが、同意する家臣は1人もいなかった。さらに父・浅井久政(榎木孝明)が朝倉景鏡(池内万作)を伴って現れると、景鏡は万福丸だけでなく、市の命まで奪うことをほのめかす。愛する家族2人を人質にとられた長政にはもはや抵抗する余地はなかった。
SNSでは「長政さま、夫としても義弟としても本当に魅力的で良い奴なんだけど、あまりにもカリスマ性が無さすぎるね」「この長政は人間としては素晴らしいけど、戦国適正はあんまないよね」と、長政への厳しい評価が集まった。
この場に同席していた浅井家家臣・遠藤直経は、1531(享禄4)年頃に生まれたと伝わっている。通称は喜右衛門で、浅井氏では重臣の一人として軍事や諜報に関わった。また、多賀大社に三十六歌仙絵を奉納するなど、文化的教養を持つ武将としても知られている。複数回にわたって信長の暗殺を試みており、居城である佐和山城で信長を接待した際に暗殺を謀ろうとしたが、久政に制止され未遂に終わった。しかし直経はこれにとどまらず、再び実行に移そうとしたが、木下藤吉郎によって阻止されたと伝わっている。
また、お市と長政が婚姻した時も、信長が柏原の成菩提院に宿泊している間に長政に暗殺を進言したが、この時も止められた。そして姉川の戦いでの敗走の中、織田勢になりすまし、信長本陣に迫ったが竹中半兵衛の弟・竹中重矩に見破られ討ち取られた。すさまじい執念だ。
きょう12日に放送される第14話「絶体絶命!」では浅井長政の裏切りにより、織田軍は朝倉領より退却を余儀なくされる。信長を無事に京へ帰すため、小一郎と藤吉郎は殿(しんがり)を務めることに。絶望的な状況の中、竹中半兵衛(菅田将暉)が策を見いだす。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、5日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第13話「疑惑の花嫁」の視聴分析をまとめた。
(左から)小栗旬、中島歩 (C)NHK
○「このような日が来ることは覚悟しておりました」
最も注目されたのは20時24〜25分で、注目度79.5％。織田信長(小栗旬)と浅井長政(中島歩)が相撲を通して親交を深めるシーンだ。
「とうとうわしには勝てんかったのう」「だから申したではありませぬか。私は初めから手加減などしておりませぬ!」散々に長政をやり込めて上機嫌の信長と、むきになって言い返す長政。2人は床几を並べて一息入れていた。「そう怒るな。つい楽しくての。またこうして弟と相撲がとれるとは思ってもみなかった」信長は長政をなだめながら本音を漏らし、自分の分の握り飯を長政に差し出した。長政はそれをうまそうに頬張る。長政を見つめる信長は、弟・織田信勝(石田頌馬)との幼き頃の思い出にほんの一時ふけったが、やがて静かに立ち上がると、第十五代将軍・足利義昭(尾上右近)の命令で若狭へ出陣すると長政に切り出す。
また表向きは石山城の武藤友益を討つためだが、出陣の真の狙いは朝倉討伐であることも包み隠さず打ち明けた。長政は浅井家は朝倉家と古くからのよしみがあり、さらに万福丸(近江晃成)も人質にとられているため、討伐に反対する家臣もいるだろうが説き伏せると信長に約束する。
さらに、「お市(宮崎あおい)をめとった時からこのような日が来ることは覚悟しておりました。存分におやりください」と続けた。信長はうなずき、浅井家は近江を動かず後方の守りを固めるように命じた。加勢しなければ朝倉家も簡単には万福丸の命を狙わないと考えたのだ。「万福丸は市も我が子のようにかわいがっておったからのう。見殺しなどにしたら後できつう叱られるわ」とつぶやく信長に長政は礼を言う。「この戦が終わったら、また相撲をとろう」「次は私が勝ちまする」「はははははっ! やれるものならやってみい」無邪気に笑い合う2人だったが、その未来には過酷な茨の道が待ち受けていた。
『豊臣兄弟！』第13話の毎分注視データ推移
○信長は史実でも大の相撲好き
このシーンは、義兄弟である信長・長政の蜜月な関係に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
信長は妹・市の夫となった長政を心底気に入ったようだ。これまで市の前でしか漏らすことのなかった本音を漏らしたり、実弟・信勝の面影を重ねたりと、弟として強く信頼している様子がうかがえた。長政も義兄として信長を慕っているが、兄弟を取り巻く状況は厳しそうだ。2人の穏やかな一時はこれが最後となってしまうのだろうか。
SNSでは「信長さま、義弟にウザ絡みしてご飯分けてあげてるの、可愛がり方が不器用過ぎて微笑ましかったな」「今作は信長を曇らせることに余念が無いな…こんな見ていて気の毒になるのも珍しい」「長政様に裏切られて信長様の空気が変わって、物語の空気も変わってく気がするな」と、信長と長政にコメントが集まった。
作中では2人が相撲に興じるシーンが描かれたが、史実でも信長は大の相撲好きだった。家臣である太田牛一の残した『信長公記』には、今回描かれた1570(永禄13)年からたびたび常楽寺で相撲大会を開催したことが記載されている。勝ち抜いた力士の中には、後に信長の近習となった者もいたと伝わっており、豪華な褒美を与えられた。1570(永禄13)年に開催された大会では青地与右衛門、1579(天正7)年の大会では伴正林という出場者が家臣として召し抱えられている。
正林は本能寺の変の際、信長に近習していたため運命を共にした。また、信長は勝負の厳正さを重視し反則や不正には非常に厳しかったという記録もある。第5回で行われた御前試合の際は、かなり寛容な姿を見せていたが、実際は違ったのかもしれない。
●慶(吉岡里帆)、小一郎(仲野太賀)のもとへ嫁ぐ
第13話「疑惑の花嫁」では1570(永禄13)年の様子が描かれた。以下では、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
まずは安藤守就の娘・慶が小一郎のもとへ嫁いできた。美しい慶は一目で木下家の男たちを虜にする。しかし寧々(浜辺美波)は慶の悪評を耳にしており、さらに前田利家(大東駿介)から、慶の前夫が稲葉山城の戦いで討死したことを教えられ、慶に対して警戒心を強める。慶本人も、小一郎に美濃を裏切った父・守就とその原因である小一郎を恨んでいると白状した。さらに「この身はあなたに差し出します。でも、心はお前たち織田の者には指一本たりとも触れさせぬ!」と小一郎を強く拒絶する。果たして小一郎は頑なな慶の心を開くことができるのだろうか。
SNSでは「滅茶苦茶シリアスなのにテンプレ台詞で少し笑ってしまった」「気が強い女が好きな上に、前の恋人引きずってるのは小一郎もだからなぁ」と慶と小一郎のやりとりにコメントが集まった。また、藤吉郎とライバル関係ながら慶の詳細を教えてくれた利家は、「木下家の敷地に普通に入ってくる利家、もうすっかり仲良しやね」「犬猿の仲のやり取りも完全にコミュニケーションの一種だな」と話題になっている。
また、寧々に散々に女狐と揶揄された慶に、吉岡里穂が演じる日清・どん兵衛のCMの人気キャラ・どんぎつねを連想する視聴者が多く、「どんぎつねが女狐って呼ばれている」「緊迫したシーンなのにうどんが浮かんでくる」とネットでは盛り上がりを見せていた。
吉岡里帆 (C)NHK
○藤吉郎(池松壮亮)、徳川家康(松下洸平)と再会する
次に、藤吉郎が家康と再会するシーンが挙げられる。馬廻衆だった藤吉郎が家康にアドバイスを求めたのが1563(永禄6)年だった。あれから7年の歳月が流れ再会した2人だったが、感極まる藤吉郎に対して、家康はまったく藤吉郎のことを覚えていなかった。これには側近である石川数正(迫田孝也)もあ然としていました。「このタヌキ覚えてないの?」「まぁ家康は家康で忙しかったもんね」と家康のまさかの反応に多くの視聴者が困惑したようで、キツネとタヌキが今週のSNSを賑わせている。
○浅井長政、苦渋の決断を下す
最後に四面楚歌の家中で苦渋の決断を下した浅井長政の姿がある。信長との約束を守るため浅井家をまとめようと踏ん張る長政だったが、同意する家臣は1人もいなかった。さらに父・浅井久政(榎木孝明)が朝倉景鏡(池内万作)を伴って現れると、景鏡は万福丸だけでなく、市の命まで奪うことをほのめかす。愛する家族2人を人質にとられた長政にはもはや抵抗する余地はなかった。
SNSでは「長政さま、夫としても義弟としても本当に魅力的で良い奴なんだけど、あまりにもカリスマ性が無さすぎるね」「この長政は人間としては素晴らしいけど、戦国適正はあんまないよね」と、長政への厳しい評価が集まった。
この場に同席していた浅井家家臣・遠藤直経は、1531(享禄4)年頃に生まれたと伝わっている。通称は喜右衛門で、浅井氏では重臣の一人として軍事や諜報に関わった。また、多賀大社に三十六歌仙絵を奉納するなど、文化的教養を持つ武将としても知られている。複数回にわたって信長の暗殺を試みており、居城である佐和山城で信長を接待した際に暗殺を謀ろうとしたが、久政に制止され未遂に終わった。しかし直経はこれにとどまらず、再び実行に移そうとしたが、木下藤吉郎によって阻止されたと伝わっている。
また、お市と長政が婚姻した時も、信長が柏原の成菩提院に宿泊している間に長政に暗殺を進言したが、この時も止められた。そして姉川の戦いでの敗走の中、織田勢になりすまし、信長本陣に迫ったが竹中半兵衛の弟・竹中重矩に見破られ討ち取られた。すさまじい執念だ。
きょう12日に放送される第14話「絶体絶命!」では浅井長政の裏切りにより、織田軍は朝倉領より退却を余儀なくされる。信長を無事に京へ帰すため、小一郎と藤吉郎は殿(しんがり)を務めることに。絶望的な状況の中、竹中半兵衛(菅田将暉)が策を見いだす。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら