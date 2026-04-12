なんかパッとしない髪 → 脱出ーー！【40・50代】今っぽ垢ぬけ♡「大人のウルフヘア」

髪型を整えて改めて鏡をチェックしてみると、なんだかパッとしない……。── そのモヤモヤを解決する鍵は、「レイヤー」かもしれません。豊かなバリエーションを展開しながら、人気が継続すること数年。今年、40代からの大人世代が選ぶなら、毛先の軽さが特徴的な「ウルフヘア」が狙い目と言えそうです。春の気候に合った爽やかな質感で、汗ばむ日も快適にシャレ見えを目指して。

レイヤーは低めでOK

令和の今、主流となっているのは、ハイレイヤーを入れずに毛先だけをスッキリさせるネオウルフ。画像のように、肩につくレングスに対して顎のあたりにレイヤーを加えるという、やや低めのウエイトがポイントです。大人にふさわしい落ち着きとナチュラルな雰囲気は、ウルフ初挑戦でも気負わず楽しめそう。

動きでトレンド感アップ

無造作な動きに注目が集まっている今季は、パーマをプラスしてみるのも素敵です。ウルフ特有の細長くカットした襟足も、ウェーブさせればふわっと柔らかいニュアンスにチェンジ。レイヤーの動きと調和が取れるのはもちろん、40・50代の髪悩みのひとつに挙がるボリュームカバーも期待できます。

カラーで軽さをアピール

肩上のショートウルフは、軽さによってトップやサイドが持ち上がりやすくなるのが特徴。カットした@imagine_akiyamaさんが、「裾の毛先を少し明るくしてるのもポイント」とコメントするように、浮かび上がって見えやすいトーンが味方して、エアリーな質感をより一層強調できそうです。

ウエイトを上げて若々しく

ローレイヤーが支持される一方、若々しさを追求したい場合はハイレイヤーも頼りになります。後頭部の丸みが高い位置にくるようにカットすることで、ウエイトが上がった分リフトアップしたような印象に。顔まわりは長めに残して、フェイスラインのカバーも忘れずに。

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※こちらの記事では@t.ikeda214様、@hanae.yamaguchi様、@imagine_akiyama様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S