「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）

元キックボクサーでＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回ＴＫＯ勝ちした。序盤から手数で圧倒しての完勝だった。昨年１１月のＷＢＣバンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）に敗れたが、再起戦を見事に飾り、世界王座への挑戦権をつかんだ。以下、那須川天心との一問一答。

−どういう気持ちで５月の井上拓真ＶＳ井岡一翔を見たいか。

「ひらすら拓真選手が勝つことを願って、てるてる坊主を作って祈りたい」

−キャリア初黒星からの練習過程は。

「不安もあったし、自分を信じられない時もあった。ずっと表裏一体の日常」

−『連敗なら引退』の考えは。

「そこは何も考えていなかった。人に負けをさらすのは怖いじゃないですか。けど日々を一生懸命やっている人は、そういう時がある。応援してくれている人に同じことを起こすのは嫌だったし、そういう人たちのためにも負けたくなかった」

−初めてラウンド間の全てでいすに座った。

「（トレーナーに）絶対に座れと怒られたので。（立つのが）くせだった。もう大丈夫」