SixTONES京本大我『名探偵コナン』のキャラクター“怪盗キッド”をガチコスプレ！「メイク室でもテンション上がっちゃいました」

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SixTONES京本大我が、4月11日22時より放送の『THEマントルトーク～愛を語る灼熱トークSHOW～』（日本テレビ系）に出演。“怪盗キッド”の姿となって『名探偵コナン』の魅力を徹底トークする。

■豪華芸能人が“コナン愛”を極限まで語り尽くす

「好きなものを同じ深さで語る時、そこには熱いマントルが沸いている」をコンセプトに、特定のテーマを愛してやまない人々が集結するトークライブSHOW『THEマントルトーク』。

日本テレビ系にて『コナン祭り』が開催されているということで、今回は『名探偵コナン』をテーマに番組が進行する。

4月10日に劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開された国民的人気作品『名探偵コナン』。漫画107巻、アニメ1,100話超、映画29作と膨大な歴史を持つ本作の魅力を、様々なキャラクターの設定の深さ・音楽・秀逸なストーリーといったコアな切り口から深掘りしていく。

スタジオには、芸能界きってのコナンの大ファンとして知られる京本大我（SixTONES）をはじめ、大御所俳優の大和田伸也、元スピードスケート選手の高木菜那（※「高」は、はしごだかが正式表記）、歌手の水森かおり、今をときめくCUTIE STREETの川本笑瑠、井上裕介（NON STYLE）とジャンルを超えた“マントルな人々”が集結。さらに観客席には総勢約70名のコナンファンも集い、スタジオの熱量MAXで送る。

「なぜコナンは大人から子どもまでを魅了し続けるのか？」 その答えを、アイドル、アスリート、芸人、アニメ制作者といったプロの視点と、ファンとしての純粋な愛情を交えて解き明かしていく。

■京本大我“怪盗キッド”の魅力を熱弁

コナン作品には、主人公の江戸川コナンはじめ、個性豊かなキャラクターが数多く登場する。コナンファンの中には自分の“推しキャラ”がいるというファンも。

SixTONES京本大我の推しキャラクターは、お宝を華麗に盗むコナンのライバル“怪盗キッド”。今回怪盗キッドの白いタキシードに身を包んだ京本は「こんなにちゃんとコスプレさせていただいたのは初めてなので、メイク室でもテンション上がっちゃいましたね！」と大興奮！

怪盗キッドは今回スタジオに集まったファンたちを対象にしたアンケートでも人気1位となったキャラクター。その魅力について京本は「登場シーンとか、キッドが出てくるだけで華やかになりますし、セリフもすごいキザだったり、とにかく格好いいシーンが盛りだくさんなんですよ」と、その魅力を熱弁する。

コナンの魅力を知りたいゲストのヒコロヒーが「すごい京本くん、スラスラスラスラ（と話す）」と、京本の“ガチオタぶり”に驚く場面も。

アイドルグループCUTIE STREETの川本笑瑠は“3つの顔”を持つミステリアスなキャラクターの“安室透（あむろとおる）”のド迫力な運転シーンを激推し。さらにアニメ制作者が、作中に登場する「安室特製サンドイッチ」の制作秘話を明かす。

■コナンの深いストーリーに、京本大我も思わず男泣き!?

子どもだけでなく大人も魅了するコナン作品の醍醐味は、思わず涙が出てしまうような感動的なストーリー展開が繰り広げられること。キャラクターの恋愛模様や、敵と味方の垣根を超えた絆など、あらゆる要素が描かれる。

現在78歳の大物俳優である大和田伸也は、コナンファン歴30年。大人になってからコナン作品にハマったという。そんな大和田は、メインキャラクターの工藤新一と毛利蘭のもどかしい恋愛模様が見どころだと語る。「このふたりは本当に純情なんです、この純愛が私たちおじさんもキュンキュンキュンキュンさせる」といい、ミステリー要素だけではない作品の奥深さを力説。

そして大和田は、劇場版の第1作『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』で描かれる新一と蘭の愛を感じる場面を紹介。犯人によって時限爆弾のある部屋に閉じ込められた蘭がとった行動の真意に、スタジオ一同大号泣！ 大和田も「もうキューンってするよね」と、思わず涙を見せる。スタジオのファンたちも共感するその名シーンとは？

さらに京本も「コナン好きからしたら王道の話なんですけれども、たぶん知らない方がたくさんいると思うので」と、心揺さぶられる名シーンを紹介。「俺もやばいですね」と、思わず京本も男泣き!? ファン以外でも思わずウルっときてしまうであろうコナン作品の感動物語とは？

■番組最後にスペシャルゲストが登場し、一同総立ちの大熱狂に！

コナン作品の世界観が表現されたアニメのオープニング曲やエンディング曲もファンたちを魅了する要素のひとつ。

番組では『名探偵コナン』アニメ放送1,000回を記念して行われた好きなオープニング・エンディングの投票企画において、コナンファンおよそ43万票によって選ばれた名曲TOP3を紹介。果たしてファン投票で1位を獲得した伝説の曲とはなんなのか…!?

そして番組最後には、スペシャルゲストが登場し、ゲストやファンも総立ちで大熱狂に。果たしてどんなサプライズが届けられるのか？

■番組情報

日本テレビ系『THEマントルトーク ～愛を語る灼熱トークSHOW～』

04/11（土）22:00～22:54

配信：放送後からTVer・日テレTADAにて配信

出演：

【マントルゲスト】※50音順

井上裕介（NON STYLE）・大和田伸也・川本笑瑠（CUTIE STREET）

京本大我（SixTONES）・高木菜那・水森かおり

【知りたいゲスト】羽鳥慎一・ヒコロヒー

【観客】コナンが大好きな70名 他

■関連リンク

『THEマントルトーク ～愛を語る灼熱トークSHOW～』番組公式X

https://x.com/mantle_talkntv