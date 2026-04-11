１１日にＡＢＥＭＡで生放送される「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」の記者会見が１０日までに都内で行われ、東京五輪柔道男子１００キロ級王者で新日本プロレスのウルフアロン（３０）に挑戦する全７人が発表された。

大相撲の元大関把瑠都（４１）や元プロ野球選手でデイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）、さらに、３月に引退した東京五輪柔道男子６０キロ級金メダルの高藤直寿氏（３２）の参戦も決定。柔道とプロレスのミックスルールで、投げるか３カウントを奪えば勝利となるが、ウルフは「この勝負に勝つことで自分の強さを証明できる。ただ、もし負けたら僕が失うものは１０００万円以上」と緊張感をにじませた。

格闘技未経験ながら異次元の身体能力を誇る糸井氏は「僕は超人なので（柔道とは）違う方向から（勝機を）見いだせるのでは」と意気込んだ。ただ、ウルフは「身体能力が高いと言っても（糸井氏が）やったことがない競技なので、いくらでも投げようはある」と自信を強調。夢の金メダリスト対決となる高藤は東海大の先輩でもあるが「今回僕が勝ったら、この先は（高藤先輩に）敬語を使ってもらう」と挑発した。

◆ルール 柔道とプロレスを掛け合わせた特別ルールで、４分１本勝負で双方が柔道着を着用して対戦する。マットに相手の背中をつけて３カウントを奪うか、投げ技で「一本」を取ることで勝利となるが、全ての打撃、関節技・絞め技、急所攻撃、かみつき、相手を抱え上げてたたき付けるスラム技、意図的に組まない消極姿勢は反則となる。