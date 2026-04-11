「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（４月１１日、両国国技館）

前日計量が１０日、都内で行われ、ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝はリミットの５３・５キロ、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝は２００グラム下回る５３・３キロで一発クリアした。昨年１１月のプロ初黒星から５カ月ぶりの再起戦となる天心は「次の日からの生き方が決まる（試合）」と悲壮な覚悟をのぞかせた。

天心は計量を終えると、ホッとしたように両手を広げて天を仰ぎ、手を合わせて合掌した。相手と約１０秒フェースオフで視線を合わせた後は友好的に握手し、ゴングに備えた。３５歳の元王者エストラダと筋肉隆々の肉体と精悍（せいかん）な顔つきで対峙（たいじ）したが「やっぱ強そうだなと。非常にいい顔をしている。ずっと（世界のトップで）戦っているだけはある」と警戒しつつ「俺もやってやるよって気持ちはあるので。覚悟の決まった男が、強い男の前でどんなパフォーマンスができるか見てほしい」と気合を入れた。

カリスマ的な人気を誇ってきた神童も昨年１１月に不敗神話が崩れ、この試合に勝てば世界再挑戦の道が開ける一方、２連敗となれば今後のキャリアに暗雲が垂れ込める。分水嶺（れい）となる大一番を前に「岐路だと思うし、ずっと崖っぷちでもある」と悲壮な覚悟を吐露。「次の日からの生き方が決まる（という試合）。正直怖さもあるし、ワクワクもある。こういうところに立てて、生きているって感情、魂が動いている瞬間を自分で味わえているなと思う。前回（井上拓真戦で）ただで負けたわけじゃないから、自分の生き方の正解が明日出てくるんじゃないか」。いつになく切実さをにじませた。

計量に合わせて、金髪の襟足にオレンジ色を入れた。この試合のグローブもオレンジと茶色を基調としたものにしたと明かし「オレンジが僕の今年の開運カラー…っていうのを後から知った」とニヤリ。難攻不落な元世界王者との大一番に“神通力”をも総動員し、反撃ののろしを上げる。