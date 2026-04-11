【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で、米国とカナダの飛行士４人を乗せた宇宙船「オリオン」が１０日夜（日本時間１１日午前）、地球に帰還する。

大気圏に再突入し太平洋に着水するまでの間、宇宙船は極限の高温にさらされるうえ、飛行士の全身に大きな力がかかる。緊張感が高まる最後の難関となる。

オリオンはアポロ計画以来約半世紀ぶりとなる月の裏側の飛行を終え、地球へ向かっている。オリオンは宇宙空間でエンジン部分を切り離し、日本時間１１日午前８時５０分過ぎに大気圏に再突入する。米カリフォルニア沖への着水は同９時７分頃の予定だ。この間、宇宙船の速度は最大で秒速約１１キロ・メートル、温度は約２７６０度に達する見込みだ。国際宇宙ステーションから帰還する宇宙船よりも過酷な条件となる。

無人飛行だった２０２２年の「アルテミス１」では、再突入時に一度、機体が大きく上昇して再降下する航法を採ったが、高温に長時間さらされて耐熱シールドが損傷した。今回は温度を抑えるため、宇宙船の上昇幅を小さくして大気圏の通過時間を縮める。その分、急角度で降下するため飛行士にかかる力が強まる。想定される負荷は重力の３・９倍だが、軌道次第では７倍になる可能性もある。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の担当者は記者会見で「極限の状態に耐える設計だ」と太鼓判を押すが、大気圏再突入時の状態について日本人飛行士の油井亀美也さんは「大きな危険を伴うフェーズだ」と指摘する。

高度約１０キロ・メートルからはパラシュートを使って減速する。宇宙船に内蔵した導火線が自動着火し、形状が異なる４種類を順次広げる仕組みだ。

ＮＡＳＡのパラシュート開発責任者ジャレッド・ダウムさん（３９）は「３０回以上の投下試験で安全性は確認済みだ。飛行士が帰還することを願う」と話す。