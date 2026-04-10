この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が詳説！『中国の崩壊は中国が招く。言論統制を日に日に強める理由がこれ』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が、YouTubeチャンネルで公開した動画『中国の崩壊は中国が招く。言論統制を日に日に強める理由がこれ【マイキー佐野 経済学】』では、中国のインターネット検閲システム「グレートファイアウォール」の歴史的背景と、それが自国のAI開発や世界戦略にどう影響しているかを解説している。



中国でGoogleやSNSが使えない理由は、単なるアクセス制限ではない。佐野氏は、その根底には外部の情報や言語の流入によって国家のコントロールが失われるという防衛意識があると指摘する。古代から言語統一を重視してきた中国は、インターネット黎明期から全通信を特定のゲートウェイ経由に限定することを義務付けた。これが「グレートファイアウォール」の起点である。



この仕組みはDNS操作やキーワードフィルタリングによる遮断にとどまらない。サイバーセキュリティ法制定により全ネット利用者への実名登録が義務付けられ、2025年には国家ネットワーク身分証明書が本格導入された。これによりVPNや暗号化通信を用いても追跡が可能になりつつある。かつて情報発信の自由地帯だった香港も、国家安全法の適用以降は急速に統制下に置かれ、外資系企業やメディアの流出が相次いでいる。



検閲の手法自体も大きく変化している。従来は数万人規模の人員による手作業での削除が主流だったが、現在はAIによるリアルタイムの自動検閲へとシフトしている。画像認識や感情分析を組み合わせたシステムが稼働し、投稿と同時にブロックが実行される体制が整いつつある。DeepSeekをはじめとする中国製の生成AIには社会主義の核心的価値観を反映させることが求められており、政治的に敏感な話題には回答しない仕様となっている。



佐野氏が特に問題視するのは、こうした統制モデルが中国国内にとどまらない点だ。「デジタルシルクロード」を通じてアフリカ諸国などへ顔認識カメラや交通管理システムが輸出され、5G技術の普及とともに技術標準や法制度面での中国依存が世界規模で拡大している。収集された生体データがAIのトレーニングに活用されることで、中国の統制モデルが他国のシステムへ静かに浸透するリスクが生じているという。



内製化によって自国サービスが強化されたという側面はある。しかし、透明性と自由度の著しい低下が国際金融センターとしての香港の信用失墜や外資撤退という形で現れており、統制強化がもたらす経済的コストは無視できない水準に達している。